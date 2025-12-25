"يريد استكمال مسيرته في السعودية" .. نجم ريال مدريد يصدم إدارة فلورنتينو بيريز ويحدد مستقبله

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "ESPN" مساء يوم الخميس، عن تخطيط قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجر؛ للرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد، والانتقال إلى الملاعب السعودية.

الشبكة العالمية أعلنت أن روديجر؛ يرغب في قضاء المواسم المتبقية من مسيرته الكروية، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشارت الشبكة إلى أنه مع التراجع البدني للاعب، إلى جانب تقدمه في العمر؛ فإنه بدأ ينظر إلى احتمالية الرحيل عن ريال مدريد، بشكلٍ جدي.

ويُعتبر دوري روشن السعودي الذي يضم نجومًا عالميين كبار، عامل جذب لأنطونيو روديجر؛ الذي ينتهي عقده مع العملاق الإسباني بشكلٍ رسمي، في 30 يونيو 2026.