أحمد فرهود

"يريد استكمال مسيرته في السعودية" .. نجم ريال مدريد يصدم إدارة فلورنتينو بيريز ويحدد مستقبله

مفاجأة جديدة من داخل البيت المدريدي..

يبدو أن أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، رسم خطة لمستقبله مع عالم كرة القدم؛ وذلك في ظل اقتراب نهاية عقده.

فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث لم يقدّم المستوى المأمول منه مع المدير الفني تشابي ألونسو، رغم أنه لا يزال حيًا في كل البطولات.

    نجم ريال مدريد يرغب في الانتقال إلى الملاعب السعودية

    وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "ESPN" مساء يوم الخميس، عن تخطيط قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجر؛ للرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد، والانتقال إلى الملاعب السعودية.

    الشبكة العالمية أعلنت أن روديجر؛ يرغب في قضاء المواسم المتبقية من مسيرته الكروية، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأشارت الشبكة إلى أنه مع التراجع البدني للاعب، إلى جانب تقدمه في العمر؛ فإنه بدأ ينظر إلى احتمالية الرحيل عن ريال مدريد، بشكلٍ جدي.

    ويُعتبر دوري روشن السعودي الذي يضم نجومًا عالميين كبار، عامل جذب لأنطونيو روديجر؛ الذي ينتهي عقده مع العملاق الإسباني بشكلٍ رسمي، في 30 يونيو 2026.

    السعودية تهدد رغبة ريال مدريد في تجديد عقد أنطونيو روديجر

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. شبكة "ESPN" أكدت مساء يوم الخميس، أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، مُستعدة لتقديم عرض جديد إلى قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجر؛ لضمان بقائه مع الفريق الأول لكرة القدم، لفترةٍ أخرى.

    وأوضحت الشبكة أن رغبة ريال مدريد، في تجديد عقد روديجر البالغ من العمر 32 سنة؛ تأتي في ظل اقتراب رحيل المدافع النمساوي دافيد ألابا، والإصابات المتكررة للنجم البرازيلي إيدير ميليتاو.

    وشددت الشبكة على أن العقبة الوحيدة أمام العملاق الإسباني، لتجديد عقد المدافع الألماني؛ هي رغبة الأخير في الانتقال إلى الملاعب السعودية، مثلما ذكرنا.

    وإلى جانب محاولات التجديد مع روديجر؛ وضع نادي ريال مدريد التعاقد مع قلبي دفاع، على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي القادم.

    كما ينظر المسؤولون في الميرينجي، إلى "الفئات السنية" عن كثب؛ في محاولة لاكتشاف بعض الأسماء الدفاعية، التي يُمكن تصعيدها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    اسم أنطونيو روديجر ارتبط كثيرًا بالملاعب السعودية

    المثير في الأمر أن اسم النجم الألماني أنطونيو روديجر، قلب دفاع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ ارتبط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، في أوقاتٍ سابقة أيضًا.

    وأكثر الأندية السعودية التي ارتبط اسم روديجر بها، في الفترة الماضية؛ كانت عملاق الرياض النصر، الذي يضم بين صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    حتى أن اسم روديجر ارتبط بالنصر، في صيف 2025؛ وذلك قبل أن يتعاقد النادي مع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، في صفقة انتقال حر من العملاق الإسباني برشلونة.

    ومن غير المعروف؛ هل لا يزال النصر مهتمًا بالتعاقد مع روديجر حتى بعد صفقة مارتينيز، أم انتهى الأمر.

    مسيرة أنطونيو روديجر مع نادي ريال مدريد

    أنطونيو روديجر البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد منذ صيف 2022؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

    انتقال روديجر إلى ريال مدريد كان بشكلٍ مجاني، بعد نهاية عقده مع تشيلسي؛ حيث وقع وقتها للميرينجي، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ صيف 2022 وحتى الآن؛ لعب المدافع الألماني 163 مباراة رسمية مع العملاق الإسباني، مسجلًا خلالها 7 أهداف وصانعًا 4 آخرين.

    وتوّج أنطونيو روديجر بـ8 ألقاب رسمية مع ريال مدريد؛ أبرزها دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والدوري الإسباني في نفس العام.

    وقبل ريال مدريد وتشيلسي؛ مثّل روديجر العديد من الأندية، أبرزها بوروسيا دورتموند وشتوتجارت في ألمانيا وروما الإيطالي.

    مشوار ريال مدريد في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الشاب تشابي ألونسو، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ رغم أنه لا يزال ينافس على جميع الألقاب، حتى الآن.

    ريال مدريد يحتل "المركز الثاني"، في جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي؛ برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة "المتصدر".

    وفي دوري أبطال أوروبا.. حقق العملاق الإسباني 4 انتصارات مقابل هزيمتين، في أول 6 مباريات بمرحلة الدوري.

    أيضًا.. يستعد ريال مدريد لبدء مشواره في بطولة السوبر الإسباني، خلال الأيام القادمة؛ مع حجز مقعده في دور ثمن النهائي، من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

