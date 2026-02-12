AFP
السباق على روبرت ليفاندوفسكي يشتد مع دخول أتلتيكو مدريد ضمن أربعة أندية تقدمت بعروض لضم نجم برشلونة
الأندية الأوروبية الكبرى ودوري MLS تتنافس على ضمه
بدأ السباق رسميًا للحصول على خدمات أحد أكثر المهاجمين تهديفًا في أوروبا. مع انتهاء عقد ليفاندوفسكي الحالي مع برشلونة في 30 يونيو، تستعد الأندية من جميع أنحاء العالم لضم المهاجم المخضرم في صفقة انتقال مجانية. وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، تلقى اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا خمسة عروض جادة لمواصلة مسيرته الكروية خارج كاتالونيا.
من بين أكثر الأندية إثارة للاهتمام منافسه في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد. يتمتع فريق دييغو سيميوني بتاريخ حافل في إعادة تأهيل مهاجمي برشلونة السابقين، بعد أن حقق نجاحًا سابقًا مع ديفيد فيا ولويس سواريز وممفيس ديباي. قد تجذب فكرة البقاء في إسبانيا والمنافسة على أعلى مستوى ليفاندوفسكي، إذا اضطر إلى مغادرة البلوغرانا.
ومع ذلك، فإن أتلتيكو مدريد ليس الوحيد. فقد أبدى نادي ميلان الإيطالي العملاق اهتمامه أيضًا، سعيًا منه إلى إضافة قوة هجومية خبيرة إلى صفوفه. وفي مكان أبعد، يراقب نادي فنربخشة التركي العملاق الوضع عن كثب، في حين تظل الدوري السعودي للمحترفين خيارًا مربحًا للمهاجم لينهي مسيرته الكروية براتب ضخم.
- AFP
الانتخابات الرئاسية تحمل مفتاح المستقبل
على الرغم من الاهتمام الخارجي الكبير، لا يبدو أن ليفاندوفسكي في عجلة من أمره لحزم أمتعته. يشير التقرير إلى أن قائد منتخب بولندا قد حدد جدولاً زمنياً واضحاً لعملية اتخاذ القرار ولن يلتزم بأي اتفاقات مسبقة حتى أبريل.
السبب الرئيسي لهذا التأخير هو الوضع السياسي في برشلونة. من المقرر أن يجري النادي انتخابات رئاسية في 15 مارس. يرغب ليفاندوفسكي في انتظار نتيجة هذا التصويت لفهم اتجاه النادي، والأهم من ذلك، ما إذا كان مجلس الإدارة الجديد يعتبره جزءًا من خططه لموسم 2026-27.
وإلى أن يتم تشكيل القيادة الجديدة وتحديد المشروع الرياضي، سيظل معسكر ليفاندوفسكي في حالة انتظار. فهو يريد أن يسمع مباشرة من الرئيس الجديد بشأن دوره في الفريق قبل أن ينظر في العروض المتزايدة من الخارج.
استقرار الأسرة له الأولوية على المكاسب المالية
مع بلوغه 38 عامًا في أغسطس، تغيرت أولويات ليفاندوفسكي. في حين أن العروض المقدمة من السعودية ستكون بلا شك الأكثر ربحًا من الناحية المالية، تشير التقارير إلى أن المال لم يعد الدافع الرئيسي للاعب السابق في بايرن ميونيخ.
تظل أولويته الرئيسية هي البقاء في برشلونة. استقر ليفاندوفسكي وعائلته بشكل استثنائي في كاستيلديفيلس، وهي بلدة ساحلية تقع خارج برشلونة، وهم غير راغبين في تغيير حياتهم ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية. يعد نمط الحياة والمناخ والاستقرار لأطفاله عوامل مهمة تؤيد تجديد العقد.
علاوة على ذلك، من المفهوم أن ليفاندوفسكي مستعد لقبول تخفيض في راتبه مقابل تمديد إقامته في كامب نو. فهو يدرك التوازن المالي الدقيق الذي يسعى النادي إلى تحقيقه باستمرار، ومستعد لتعديل شروطه لتتناسب مع هيكل الأجور، شريطة أن يعرض عليه مجلس الإدارة الجديد عقدًا يحترم مكانته ومساهمته في الفريق.
- Getty Images Sport
شيكاغو فاير يبرز كمنافس قوي
إذا لم يتم تجديد العقد مع برشلونة، يبدو أن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) هو البديل الأقوى، حيث تم تحديد فريق شيكاغو فاير كاحتمال حقيقي للغاية. ما يغذي هذه الشائعات هو خبر زيارة زوجة ليفاندوفسكي، آنا، مؤخرًا إلى شيكاغو. على الرغم من أن الرحلة كانت رسميًا لأغراض تجارية تتعلق بعلامتها التجارية الشخصية، إلا أنها كانت أيضًا بمثابة مهمة استكشافية لتقييم ما إذا كانت المدينة بيئة مناسبة للأسرة للعيش فيها.
في الوقت الحالي، الكرة لا تزال في ملعب برشلونة. يريد ليفاندوفسكي البقاء، ولكن مع اهتمام أتلتيكو وميلان وشيكاغو فاير به، فإنه لا يفتقر إلى خيارات المغادرة إذا قررت الرئاسة الجديدة التطلع إلى المستقبل بدونه. سيكون الشهران المقبلان حاسمين في تحديد المكان الذي سيلعب فيه أحد أعظم المهاجمين في جيله مواسمه الأخيرة.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان