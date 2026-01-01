قربان ملكية الزعيم! .. تيو هيرنانديز فضح أزمة الهلال أمام الجميع وانتفاضة الجمهور في وجه الوليد بن طلال ليست من فراغ

"إلى عاشق الهلال: لا تجعل سلسلة الانتصارات المتتالية تخدعك"؛ هذه هي الرسالة التي يجب توجيهها إلى جمهور عملاق الرياض، خلال الفترة الحالية.

وأساسًا.. غالبية جمهور الهلال يعلمون أن فريقهم، يُعاني من مشاكل فنية عديدة حاليًا؛ وذلك رغم تحقيق 16 انتصارًا متتاليًا، في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

أبرز هذه المشاكل الفنية؛ تتمثّل في انخفاض "جودة" الخط الهجومي للفريق الهلالي، على عكس ما كان عليه الحال سابقًا.

نعم.. الهلال الذي امتلك هدافين من العيار الثقيل، طوال السنوات الماضية؛ ها هو أصبح في حاجة ماسة للاعبي الوسط والأظهرة، من أجل حسم المباريات.

بمعنى أن مهاجمي الهلال الحاليين، لا يستطيعون تسجيل الكثير من الأهداف في الموسم الواحد؛ لذلك ينتظر الفريق تألق باقي اللاعبين، في صفوفه.

ومن الجميل بالطبع أن يمتلك أي فريق، تنوع في مسجلي أهدافه، وأن لا يقتصر الأمر على لاعب واحد أو اثنين؛ إلا أنه من الأمور الكارثية أيضًا، أن لا يتواجد مهاجم قناص مع نادٍ يُنافس على كافة الألقاب.