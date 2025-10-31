سخر الإعلامي وليد الفراج من طلال حاجي مهاجم نادي الرياض، المعار من صفوف الاتحاد خلال الموسم الحالي، بعد تصريحاته عقب مباراة الأهلي.
"إن شاء الاتحاد سيحقق الدوري" .. وليد الفراج يسخر من تصريح مفاجئ لطلال حاجي بعد تعادل الرياض مع الأهلي!
الأهلي يتعادل مع الرياض
أهدر فريق الأهلي السعودي نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعد تعادله المخيب أمام ضيفه الرياض بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.
ورغم السيطرة الميدانية المطلقة للراقي على مجريات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، إلا أن الفريق اصطدم بتألق حارس مرمى الرياض الذي أنقذ مرماه من فرص محققة من توقيع رياض محرز وإيفان توني، ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي ترجمها إيفان توني بنجاح، مانحًا فريقه هدف التقدم وفرحة كبيرة في المدرجات الجداوية التي اعتقدت أن النقاط الثلاث في الطريق إلى خزائن الفريق.
لكن المفاجأة جاءت في اللحظات الأخيرة من المباراة، حين احتكم الحكم إلى تقنية الفيديو (VAR) ليمنح الرياض ركلة جزاء في الدقيقة (90+11) بعد لمسة يد داخل المنطقة، نفذها توزي بثقة ليمنح فريقه هدف التعادل القاتل ويخطف نقطة ثمينة خارج الديار.
وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا كبيرًا داخل الملعب، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الأهلي زياد الجهني في الدقيقة (102) إثر تدخل قوي في منتصف الميدان، ليكمل الفريق الجداوي المباراة بعشرة لاعبين وسط استياء واضح من الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان على الأداء والتحكيم معًا.
وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، مواصلًا نزيف النقاط بتعادله الرابع هذا الموسم، ما أثار قلق جماهيره حول تراجع الأداء وفقدان التركيز في الأمتار الأخيرة من المباريات.
في المقابل، رفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بعد أداء بطولي من لاعبيه، ليحقق واحدة من أبرز نتائجه هذا الموسم ويؤكد صلابته أمام الكبار، رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.
كيف سخر الفراج من حاجي؟
قال طلال حاجي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "حصلنا على نقطة بطعم الخسارة، وأول ما احتسب ركلة الجزاء للنادي الأهلي، هاجمنا وحصلنا على ركلة جزاء تعادلنا بها".
وبعد سؤاله عن مستقبله وموقفه من العودة إلى الاتحاد، قال طلال حاجي: "إن شاء الله سأعود إلى الاتحاد أقوى، من لا يريد الاتحاد، وإن شاء الله يحقق لقب الدوري".
وبعد انتهاء تصريحات حاجي، دخل وليد الفراج في نوبة ضحك، حيث قال: "القلب اتحادي لا يوجد فائدة!".
سخرية الفراج من تصريحات حاجي جاءت، بسبب ارتباط حاجي بنادي الرياض الذي يلعب في دوري روشن السعودي، وخروجه بتصريحات يتمنى فريق آخر ليحقق الدوري يعد أمرًا ليس احترافيًا بالمرة.
موسم الاتحاد 2025-26
بدأ نادي الاتحاد موسمه الرياضي 2025-2026 بصورة متقلبة بين الإخفاقات والانتفاضات، بعدما عجز عن تحقيق انطلاقة مثالية وخسر أول ألقاب الموسم بسقوطه أمام النصر (1-2) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لتتأجل أفراح جماهيره في مستهل المشوار.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، لم يتمكن "العميد" من فرض هيمنته المعتادة، إذ خاض ست مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمتين، جاءت الأولى على يد النصر في الجولة الرابعة، والثانية أمام الهلال في قمة الجولة السادسة، وهو ما جعل الفريق يتراجع نسبيًا في جدول الترتيب ويبتعد عن مراكز المقدمة.
أما على الصعيد الآسيوي، فلم تكن البداية أفضل حالًا، حيث تلقى الاتحاد خسارتين متتاليتين أمام الوحدة وشباب الأهلي دبي في أول جولتين من بطولة النخبة الآسيوية، قبل أن يستعيد توازنه بانتصار عريض على الشرطة العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، أعاد بعض الثقة للجماهير التي كانت تنتظر ردة فعل قوية بعد البداية المهتزة.
وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، أظهر "النمور" وجهًا مختلفًا، إذ قدموا أداءً مقنعًا قادهم لتخطي عقبة النصر والتأهل إلى الدور ربع النهائي، في إشارة إلى عودة روح المنافسة والطموح لدى الفريق، وسط تطلعات جماهيرية بأن يكون هذا الفوز بداية حقيقية لعودة الاتحاد إلى طريق البطولات من جديد.
طلال حاجي يُعاني مع الرياض
انتقل المهاجم الشاب طلال حاجي إلى صفوف نادي الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ضمن خطة تهدف إلى منحه فرصة أكبر لاكتساب الخبرة والاحتكاك في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، على أن يعود إلى صفوف العميد في صيف عام 2026 بعد انتهاء فترة الإعارة.
وجاءت خطوة إعارة حاجي بتوصية فنية من الجهازين الفنيين للاتحاد والرياض، إذ يسعى النادي الجداوي إلى تجهيز الموهبة الصاعدة للمستقبل، خاصة بعدما أظهر اللاعب إمكانيات واعدة في مشاركاته السابقة مع الفريق الأول والمنتخبات السنية السعودية.
ورغم الآمال الكبيرة المعلقة عليه، لم يحصل طلال حاجي حتى الآن على فرصة المشاركة الأساسية المنتظرة مع نادي الرياض، حيث اقتصر ظهوره خلال الموسم الحالي على مباراتين فقط في بطولة دوري روشن السعودي، بإجمالي 67 دقيقة لعب، دون أن يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن.