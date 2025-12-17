بدأ النجم الأوروجوياني يرى النور في نهاية النفق، بعد أسابيع لم تكن سهلة عليه، سواء على المستوى الرياضي أو النفسي. اللاعب عاد خلال الأسبوع الماضي من رحلة روحية، وهي الرحلة التي اختارها بنفسه من أجل استعادة توازنه النفسي، عقب الأحداث التي أثرت عليه بشدة خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي، والتي خسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت تعرضه للطرد، في واحدة من أكثر الليالي قسوة عليه منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.

هذه التجربة تركت أثرًا عميقًا على اللاعب، الذي يُعرف بقوة شخصيته داخل الملعب، لكنه في الوقت ذاته إنسان يتأثر بالضغوط والانتقادات. لذلك فضّل الابتعاد مؤقتًا عن الأجواء التنافسية والبحث عن الهدوء الروحي، مستفيدًا من إيمانه العميق، حيث زار عددًا من الأماكن الدينية البارزة، في خطوة وصفها المقربون منه بأنها كانت إيجابية ومؤثرة على حالته الذهنية.