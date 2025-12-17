يقترب المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو من العودة إلى الملاعب بعد فترة صعبة مرّ بها نفسيًا وبدنيًا، حيث بات يمتلك الآن موعدًا محددًا للرجوع إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا لظهوره من جديد مع برشلونة في أولى مباريات العام الجديد، وتحديدًا في مواجهة مرتقبة أمام الغريم التقليدي.
عاد من رحلته الروحية وفليك وضع خطة تأهيله.. تحديد موعد عودة رونالدو أراوخو إلى اللعب مع برشلونة!
لماذا توقف رونالد أراوخو عن اللعب مع برشلونة؟
بدأ النجم الأوروجوياني يرى النور في نهاية النفق، بعد أسابيع لم تكن سهلة عليه، سواء على المستوى الرياضي أو النفسي. اللاعب عاد خلال الأسبوع الماضي من رحلة روحية، وهي الرحلة التي اختارها بنفسه من أجل استعادة توازنه النفسي، عقب الأحداث التي أثرت عليه بشدة خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي، والتي خسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت تعرضه للطرد، في واحدة من أكثر الليالي قسوة عليه منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.
هذه التجربة تركت أثرًا عميقًا على اللاعب، الذي يُعرف بقوة شخصيته داخل الملعب، لكنه في الوقت ذاته إنسان يتأثر بالضغوط والانتقادات. لذلك فضّل الابتعاد مؤقتًا عن الأجواء التنافسية والبحث عن الهدوء الروحي، مستفيدًا من إيمانه العميق، حيث زار عددًا من الأماكن الدينية البارزة، في خطوة وصفها المقربون منه بأنها كانت إيجابية ومؤثرة على حالته الذهنية.
متى يعود رونالد أراوخو للعب مع برشلونة؟
بعد عودته من الرحلة، باتت الصورة أوضح فيما يخص موعد عودته إلى الملاعب، الجهاز الفني والإدارة الفنية للفريق وضعوا تاريخ الثالث من يناير كهدف أساسي لعودته وفقًا لصحيفة "ماركا"، وهو اليوم الذي سيشهد أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف الشتوية. المواجهة لن تكون عادية، بل ديربي كتالوني أمام إسبانيول، في مباراة تحظى دائمًا بحساسية خاصة، سواء لجماهير الفريقين أو للاعبين داخل أرض الملعب.
وتزداد أهمية هذا اللقاء بالنظر إلى الحالة الجيدة التي يمر بها فريق إسبانيول هذا الموسم، ما يجعل عودة المدافع في هذا التوقيت إضافة قوية ومهمة للفريق الباحث عن بداية قوية في العام الجديد.
خطة برشلونة لتجهيز رونالد أراوخو لباقي الموسم
وفق الخطة الموضوعة، سيعود اللاعب إلى التدريبات الجماعية يوم 29 ديسمبر، بالتزامن مع عودة بقية زملائه بعد الإجازة. وحتى ذلك الحين، سيقضي عطلة أعياد الميلاد في بلاده أوروجواي، حيث يحرص على قضاء بعض الوقت مع عائلته وأصدقائه، وهو ما يعتبره المقربون عنصرًا أساسيًا في تعافيه النفسي.
اللاعب لن يكون في إجازة كاملة، إذ سيحصل على برنامج تدريبي خاص أعده الجهاز البدني، يهدف إلى الحفاظ على لياقته البدنية ومنعه من فقدان الجاهزية، حتى يكون اندماجه مع المجموعة سريعًا وسلسًا عند العودة.
منذ مباراة تشيلسي، لم يشارك المدافع في التدريبات الجماعية للفريق، بعد اتفاق مشترك مع المدير الفني هانزي فليك، الذي فضّل منحه الوقت والمساحة اللازمة للتعافي نفسيًا، بدل الضغط عليه بالعودة السريعة. ورغم ذلك، واصل اللاعب التدرب بشكل فردي، محافظًا على التزامه الكامل، ورغبته الواضحة في العودة بأفضل صورة ممكنة.
هذا الالتزام حظي بتقدير كبير داخل أروقة النادي، حيث يُنظر إليه باعتباره أحد القادة الحقيقيين في غرفة الملابس، ليس فقط بما يقدمه داخل الملعب، بل أيضًا بسلوكه المهني والتزامه خارج المستطيل الأخضر.
ما أول مباراة يلعبها أراوخو بعد العودة إلى برشلونة؟
عودة المدافع المنتظرة تمثل دفعة قوية للجهاز الفني، خاصة في ظل اعتماد الفريق خلال الفترة الماضية على حلول بديلة في قلب الدفاع. ورغم أن جيرارد مارتين قدّم مستويات جيدة، فإن وجود المدافع الأوروجوياني يمنح الخط الخلفي صلابة إضافية، وقدرة أكبر على التعامل مع المباريات الكبيرة والضغط العالي.
المدير الفني فليك يرى في عودته عنصر توازن مهمًا، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو في قيادة زملائه داخل الملعب، وهو ما يفسر الحرص الكبير على تجهيزه دون استعجال، لضمان عودته وهو في أفضل حالاته البدنية والذهنية.
كل المؤشرات تؤكد أن الهدف الأساسي خلال الأيام المقبلة هو تجهيزه ليكون جاهزًا لديربي إسبانيول، في مباراة قد تمثل بداية جديدة له بعد مرحلة صعبة. وبين رحلة روحية، وبرنامج تدريبي خاص، ودعم فني وإداري واضح، يسير اللاعب بخطوات ثابتة نحو العودة، واضعًا نصب عينيه استعادة مكانته، وتأكيد أهميته كأحد أعمدة الفريق الدفاعية في المرحلة المقبلة.