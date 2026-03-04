الجميع سيكره الدوري الإنجليزي قريبًا .. ظهور "طريقة الرجبي" دليل على قتل المتعة ورود خوليت ينتظر المزيد من المقاطعين!

بعد أن كان الدوري الإنجليزي هو أحد أهم مصادر المتعة الكروية في العالم، يبدو أن الأمور بدأت تسير في اتجاه مختلف تمامًا بعد العديد من الشكاوى.

الحديث انتشر في الأشهر الأخيرة حول تركيز الفرق على الكرات الثابتة، وعلى رأسها آرسنال وبرينتفورد، بل وصل الأمر كذلك إلى لعب رميات التماس بصورة محددة من أجل التسجيل.

مع تعاظم فكرة الاعتماد على تلك الحيل المنظمة، بدأ يختفي الارتجال والمهارات الفردية للاعبين، كم من جناح مهاري يمكنه المراوغة وخلق الحلول الإبداعية من أنصاف الفرص في البطولة؟ سؤال صعب هذا الموسم، العدد محدود جدًا.

في البداية، كان البعض يقول إن كرة القدم تحولت إلى رياضة الرجبي على سبيل المزاح، ولكن برينتفورد وإيفرتون قررا اتخاذ الأمور بصورة أكثر جدية!