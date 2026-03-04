Goal.com
مباشر
Premier LeagueGoal Ar Only GFX
علي سمير

الجميع سيكره الدوري الإنجليزي قريبًا .. ظهور "طريقة الرجبي" دليل على قتل المتعة ورود خوليت ينتظر المزيد من المقاطعين!

طفرة غير مستحبة في البطولة

بعد أن كان الدوري الإنجليزي هو أحد أهم مصادر المتعة الكروية في العالم، يبدو أن الأمور بدأت تسير في اتجاه مختلف تمامًا بعد العديد من الشكاوى.

الحديث انتشر في الأشهر الأخيرة حول تركيز الفرق على الكرات الثابتة، وعلى رأسها آرسنال وبرينتفورد، بل وصل الأمر كذلك إلى لعب رميات التماس بصورة محددة من أجل التسجيل.

مع تعاظم فكرة الاعتماد على تلك الحيل المنظمة، بدأ يختفي الارتجال والمهارات الفردية للاعبين، كم من جناح مهاري يمكنه المراوغة وخلق الحلول الإبداعية من أنصاف الفرص في البطولة؟ سؤال صعب هذا الموسم، العدد محدود جدًا.

في البداية، كان البعض يقول إن كرة القدم  تحولت إلى رياضة الرجبي على سبيل المزاح، ولكن برينتفورد وإيفرتون قررا اتخاذ الأمور بصورة أكثر جدية!

  • Everton v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    طفرة لن يحبها أي مشجع

    صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سلطت الضوء على اتجاه جديد في لعب ركلة البداية، ظهر بشكل واضح عن طريق الثنائي إيفرتون وبرينتفورد، مما جعل الجماهير تشعر بصدمة قوية.

    قام كل منهما برفع الكرة إلى أعلى ثم ضربها بشكل أقوى في الهواء عند انطلاق مباراتيهما ضد بيرنلي وبورنموث، وهو ما يشبه بالضبط ما يحدث في لعبة الرجبي.

    خلال الركلة التي لعبها إيفرتون، حصل كيرنان ديوسبري هول على الكرة وسددها بقوة نحو الأمام، لاعب بيرنلي لم يستطع التعامل معها وأبعدها برأسه لمسافة قصيرة للغاية، لتصل إلى جيمس أوبراين لاعب التوفيز.

    الفكرة هنا بسيطة، هي لعب الكرة بتلك الطريقة لتسهيل الوصول إلى أقرب مكان ممكن من مرمى الخصم في فترة محدود للغاية، وذلك عن طريق لعبها بقوة حتى يشتتها المدافع بطريقة غير صحيحة، وهو ما حدث مع إيفرتون في 10 ثوانٍ فقط.

    برينتفورد فعل نفس الشيء ضد بورنموث، ولكن كرة ماتياس ينس لم تصل إلى أي لاعب من فريقه، ليحصل عليها الحارس جورجي بتروفيتش بسهولة.

    الحيلة تبدو ذكية، ولكنها ليست ممتعة، وتعكس مدى تراجع ابتكار الأفكار الهجومية والتكتيكية التي تعتمد على الإبداع والارتجال.

    • إعلان
  • Paris Saint-Germain v Liverpool FC - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    قبل انتقاد الدوري الإنجليزي .. باريس فعلها من قبل

    الطريقة كان يعتمد عليها توماس فرانك المدرب السابق لبرينتفورد، وقال في عام 2021:"كرة القدم وسيلة للترفيه، ومن الجيد دائمًا الخروج بطرق مختلفة، روتين ركلة البداية يكون مملًا في بعض الأحيان، الفرق تفعل نفس الشيء، لذلك وجدنا أنه سيكون من الصعب على الفرق الدفاع ضد كرة قادمة بقوة من السماء".

    جراهام تايلور، الذي سبق له العمل كمدرب لإنجلترا وواتفورد، قام بتأييد تلك الطريقة بصورة مختلفة قليلًا في السبعينيات، وذلك من خلال ركل الكرة عاليًا لأقرب نقطة من الراية الركنية، لمنح الفريق الخصم رمية تماس في مكان حرج وحساس.

    ولكن الاختراع ليس إنجليزيًا فقط، صحيفة "ديلي ميل" قالت إن باريس سان جيرمان استخدم هذا الأسلوب أكثر من مرة مع لويس إنريكي، خلال رحلة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، مما لفت انتباه الإنجليز.

    وعمومًا، مهما كان مبتكر هذه الفكرة أو مطورها، جماهير كرة القدم لن تشعر بأي انبهار تجاهه، لأن ما نشاهده مؤخرًا من الاعتماد على تلك الحيل قتل متعة اللعب بشكل كبير.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    الكثير من الشكاوى

    أرني سلوت مدرب ليفربول قال مؤخرًا عن غياب المتعة في الدوري الإنجليزي:"معظم المباريات التي أراها في البطولة لا تشعرني بأي استمتاع، ولكن هناك تنافسية وإثارة، وهذا ما يجعل البطولة رائعة".

    وأضاف:"بصفتي شخصًا يحب كرة القدم دون الاهتمام بمن سيفوز أو يخسر، أريد الاستمتاع باللعبة أكثر من ذلك، أؤمن بأن هناك فرقًا كبيرًا في المسابقة الآن، كما كان عليه الحال قبل 3 أو 4 سنوات".

    وتابع:"لو شاهدت مباراة في الدوري الهولندي، وما زلت أفعل ذلك حتى الآن، ترى أهدافًا تلغى وأخطاء تحتسب على حارس المرمى، ووقتها أرى الفارق الكبير مع البريميرليج، هنا يمكنك ضرب الحارس في وجهه والحكم سيأمر باستمرار اللعب".

    وواصل حديثه:"قلبي الكروي لا يحب هذا النوع من كرة القدم، أحيانًا أفكر في برشلونة قبل 10 أو 15 عامًا، كنت أنتظر رؤيتهم كل أسبوع".

    الأمر لم يلفت نظر سلوت فقط، النجم الهولندي السابق رود خوليت، قرر التوقف عن متابعة كرة القدم بعدما شاهد آرسنال يتفوق على تشيلسي 2/1، في مباراة جاءت كل أهدافها من ركنيات.

    خوليت قال:"لن أشاهد الكرة مرة أخرى، لم أعد أستمتع بها، مواجهة تشيلسي وآرسنال كانت كارثية، اللاعبون كانوا يحاولون الحصول على ركلات ركنية ورميات تماس، جامعي الكرة كانوا مستعدين لتوزيع المناشف على الجميع".

    وأوضح:"اللعبة أصبحت سيئة للغاية، سأنتظر عندما يظهر اللاعبون الذين يمكنهم مراوغة الخصوم بكل مهارة من جديد، تمامًا مثل لامين يامال، أفتقد هذه المتعة، الجميع يؤدي وظيفته فقط في الملعب، أين المراوغات والشجاعة؟ الكل يمرر فقط".

    وبالتأكيد، بعد ما حدث من إيفرتون وبرينتفورد، يبدو أن خوليت لن يعود إلى مشاهدة كرة القدم والدوري الإنجليزي تحديدًا في أي وقت قريب، ومن المتوقع انضمام المزيد من الأشخاص له في المستقبل.

0