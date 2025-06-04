"الرابطة المحترفة هددت الوحدة" .. كشف أسرار جديدة في أزمة مباراة النصر

قضية قد تغيّر الكثير من الحسابات..

كشف رامي تونسي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة سابقًا، الناقد الرياضي الحالي، عن أسرار جديدة في أزمة مواجهة النصر.

الوحدة خسر (0-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

وبعد المباراة.. قدّم نادي الوحدة شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ يُطالب فيها بالحصول على الـ3 نقاط من النصر.

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سبب هذه الشكوى، هو تأخُر وصول "حافلة" الفريق النصراوي إلى الملعب؛ وما نتج عنه من تأجيل انطلاق المباراة، لمدة ساعة كاملة.