"لست أكبر من دورينا ولا يمكنك التدخل في سياسات الأندية".. رسالة تحذير من الرابطة السعودية إلى كريستيانو رونالدو بعد أزمة ميركاتو الهلال ولكن!

يبدو أن مسلسل أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ ستشهد فصولًا أكثر إثارة، في الأيام القادمة.

رونالدو دخل في "إضراب" عن تدريبات النصر، كما غاب عن مواجهة الرياض الأخيرة؛ وذلك احتجاجًا على ميركاتو نادي الهلال الشتوي "الناري"، وزعمه بحصول الزعيم على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين.

ورغم أن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة، عاد إلى تدريبات النصر يوم الأربعاء؛ إلا أن تقارير عالمية تؤكد أنه سيواصل الغياب عن المباريات، وهذه المرة ضد الاتحاد في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.