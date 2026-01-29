ردت على الاتهامات الخطيرة.. الرابطة تكشف حقيقة تحوّيل "ميزانية الاتحاد" إلى نادٍ آخر

الإعلامي الرياضي محمد البكيري كان أول من كشف عن الأزمة المالية "الخانقة"؛ التي يُعاني منها نادي الاتحاد، في الفترة الحالية.

وأعلن البكيري أن الاتحاد، لم يتحصل على مكافأة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ إلى جانب خصم 40% من قيمة عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من الميزانية المخصصة للنادي.

وأشار البكيري إلى أن الـ40% من عقد بنزيما، كان من المقرر أن تتحملها شركة راعية - وفق الاتفاقية -؛ إلا أنها لم تلتزم بذلك، ليتم الخصم من ميزانية الاتحاد.

ثم.. خرج مسؤول الهلال السابق وعضوه الذهبي الأمير نواف بن محمد عبر برنامج "في المرمى"، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص أزمة ميزانية الاتحاد، سالفة الذكر.

ابن محمد زعم أن الرابطة السعودية المحترفة، قامت بتحويل ميزانية العميد الاتحادي؛ إلى نادٍ آخر في المملكة، رافضًا الكشف عن اسمه.