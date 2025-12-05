الرابح والخاسر، المحظوظ والحصان الأسود.. "الزهر" يلعب مع منتخبات ويعاند أخرى في قرعة كأس العالم 2026!

انتهى اليوم المرتقب الذي يمثل أول المراسم "الكروية" الخاصة بكأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

قرعة كأس العالم 2026 أفرزت العديد من القصص المختلفة التي تشير إلى أن التاريخ قد يعيد نفسه مرارًا وتكرارًا، وقد يبتسم الحظ لمنتخب ويعاند آخر، وقد تقف منتخبات أخرى على الفاصل بين الربح والهزيمة.

إذًا ما هي المنتخبات التي أنصفتها القرعة وكانت سعيدة الحظ معها؟ ومن يستحق لقب الخاسر بجدارة.. بين الرابح والخاسر، والمحظوظ والحصان الأسود، نستعرض لكم المجموعات في هذا التقرير من موقع "جول".

نتائج قرعة كأس العالم 2026.. السعودية في مجموعة نارية ولقاء عربي منتظر في المجموعة العاشرة!