الذكاء الصناعي يتوقع 20 عامًا من الكرة الذهبية.. ميسي جديد، يامال بقميص ريال مدريد وألفاريز يعوضه في برشلونة!

توقعات مثيرة للجدل حول مستقبل اللعبة

باستثناء نسخة العام الماضي، التي فاز فيها رودري متفوقًا على فينيسيوس، فإن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" كل عام، كثيرًا ما تكون متوقعة تمامًا، على الأقل فيما يتعلق بالمرشحين.

ومع ذلك، إذا دخل الذكاء الاصطناعي في المعادلة، فقد تأتي المفاجآت، ليس فقط بسبب الأسماء، ولكن أيضًا بسبب الفرق التي يلعب فيها لاعبون مثل جوليان ألفاريز أو لامين يامال.

موقع "ترانسفير ماركت" الشهير أعد قائمة بالذكاء الصناعي لأفضل 20 فائزًا بالكرة الذهبية القادمة، وهذه هي القائمة المذكورة.