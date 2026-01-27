Goal.com
فيديو | احتال على والدته بالذكاء الاصطناعي: "أمامك 24 ساعة وإلا".. أدريانو يهدد نصابًا بشكل علني!

أدريانو يمهل محتالًا 24 ساعة بعد سرقة والدته بصوت مستنسخ!

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول مخاطر التقنيات الحديثة، وقعت والدة نجم الكرة البرازيلية السابق، أدريانو ليتي ريبيرو، ضحية لعملية احتيال متقنة استهدفت استغلال مشاعر الأمومة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. 

الحادثة دفعت اللاعب للخروج عن صمته وتوجيه تهديد علني ومباشر للجاني بلهجة حادة.

  • تفاصيل الخديعة الإلكترونية

    كشفت التقارير الصحفية البرازيلية عبر "UOL" أن والدة مهاجم إنتر السابق تلقت اتصالًا هاتفيًا مريبًا، حيث استخدم المحتال برمجيات متقدمة لتزييف الأصوات، تمكن من خلالها من محاكاة نبرة صوت أدريانو بدقة مذهلة.

    استغل المحتال هذه التقنية لإيهام الأم بأن ابنها يتحدث معها بالفعل، مدعيًا أنه قام بتغيير رقم هاتفه وأنه يمر بظرف طارئ يستدعي تحويلًا ماليًا فوريًا.

    وتحت وطأة القلق وصوت ابنها الذي بدا حقيقيًا تمامًا، استجابت الوالدة للطلب وقامت بتحويل مبلغ مالي قدره 15 ألف ريال برازيلي، ما يعادل 2400 يورو تقريبًا، إلى حساب مصرفي وهمي، لتكتشف لاحقًا أنها كانت ضحية لعملية نصب إلكتروني استغلت عاطفتها.

  • "سآتي إليك".. مهلة اليوم الواحد

    لم يقف أدريانو مكتوف الأيدي أمام استهداف عائلته، بل لجأ فورًا إلى منصات التواصل الاجتماعي بمقطع مصور انتشر كالنار في الهشيم. 

    ظهر النجم البرازيلي في الفيديو بملامح غاضبة وجادة، نافيًا بشكل قاطع ما ردده المحتال حول تغييره لرقم هاتفه الشخصي، ومؤكدًا أن الرقم الذي تواصل مع والدته لا يمت له بصلة.

    وفي خطوة غير معتادة، وجه أدريانو إنذارًا زمنيًا للمحتال مدته 24 ساعة فقط لإعادة المبلغ المسروق، قائلًا بعبارات صريحة: "العائلة ليست مجالًا للمزاح، أعد الأموال فورًا وإلا سآتي للبحث عنك بنفسي ولن أتركك". 

    واعتبر المتابعون أن حديث أدريانو يحمل وعيدًا بملاحقة شخصية تتجاوز الإجراءات التقليدية إذا لم يتم تصحيح الوضع.

  • تحذير من التزييف العميق

    أعادت هذه الواقعة فتح ملف المخاطر الأمنية لتقنيات التزييف العميق، التي باتت قادرة على استنساخ البصمة الصوتية للأشخاص بدقة تجعل من الصعب التفريق بين الحقيقة والزيف، مما يسهل عمليات انتحال الشخصية والنصب المالي.

    وفي ختام رسالته، وجه أدريانو نصيحة لكافة متابعيه بضرورة الحذر الشديد وعدم الثقة العمياء في الاتصالات التي تطلب أموالًا، حتى وإن كانت بأصوات أشخاص مقربين، مشددًا على أهمية التأكد من هوية المتصل بطرق بديلة قبل إجراء أي معاملات مالية، لحماية أنفسهم وعائلاتهم من شباك المحتالين الرقميين.

  • مسيرة ذهبية بلغة الأرقام

    وبعيدًا عن هذه الأزمة، يمتلك أدريانو تاريخًا كرويًا حافلًا يتحدث عن نفسه بلغة الأرقام، فقد ارتدى قميص المنتخب البرازيلي في 48 مباراة دولية رسمية، زار خلالها شباك الخصوم 27 مرة، وكان النجم الأول في تتويج السيليساو بلقب كوبا أمريكا عام 2004 وكأس القارات عام 2005، حاصدًا جائزتي الهداف وأفضل لاعب في البطولتين.

    وعلى صعيد الأندية، عاش أدريانو أزهى فتراته مع إنتر الإيطالي، حيث خاض 177 مباراة سجل خلالها 74 هدفًا وصنع 27 آخرين، مساهمًا في هيمنة الفريق على إيطاليا بـ 4 ألقاب للدوري، ولقبين لكأس إيطاليا، و3 ألقاب للسوبر الإيطالي.

    كما نجح في ترك بصمته في بلاده بالفوز بالدوري البرازيلي مرتين، الأولى مع فلامنجو عام 2009 والثانية مع كورينثيانز عام 2011، ليخلد اسمه كأحد أقوى المهاجمين في تاريخ اللعبة.

