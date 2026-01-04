لفت جوان جارسيا؛ حارس مرمى برشلونة، الأنظار خلال ديربي إسبانيول الأخير، ليس فقط بناءً على مستواه، إنما لتعامله النفسي مع المباراة رغم ما تحمله من ضغط كبير في ظل مواجهة فريقه السابق.
واقعة "القداحة" تفرض نفسها على الديربي .. وإشادة من داخل إسبانيول بجوان جارسيا!
انتصار صعب لبرشلونة
ديربي إسبانيول وبرشلونة أقيم أمس السبت، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني الممتاز 2025-2026.
وبينما كانت النتيجة تتجه للتعادل السلبي دون أهداف، قال الثنائي داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي كلمتهما في الدقيقتين 86 و90، ليمنحها برشلونة انتصارًا (2-0) وثلاث نقاط غالية.
كيف تعامل جوان جارسيا في الديربي؟
التركيز في الديربي كان منصبًا على صاحب الـ24 عامًا في ظل غضب جمهور إسبانيول الكبير منه، على خلفية إصراره على الرحيل لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي 2025.
حتى أن إدارة إسبانيول اتخذت إجراءات احترازية قبل المباراة، لتأمين جارسيا من أي أعمال شغب محتملة، كتركيب شبكة خاصة وراء المرميين للعزل بينه وبين الجماهير.
ومن جهته، تعامل جارسيا بنضج كبير مع الديربي، إذ لم يقم بأي تصرف استفزازي تجاه جماهير صاحب الأرض، حتى أنه لم يحتفل بأهداف برشلونة في الوقت القاتل، رغم انفجار مقاعد البدلاء بالاحتفالات إلا أنه كان الوحيد الذي حافظ على ثباته الانفعالي احترامًا لمن دعموه يومًا ما.
حتى عندما حاول جمهور إسبانيول استفزازه، وإلقاء قداحة "ولاعة" عليه داخل أرض الملعب، اكتفى جوان جارسيا بحملها بعيدًا عن الملعب، دون أي رد فعل مثير.
لاعبو برشلونة يشيدون بجوان جارسيا
أمام الضغط الكبير الذي تعرض له جارسيا من الجماهير، تخطى كل ذلك حتى حصل على جائزة أفضل لاعب في ديربي إسبانيول وبرشلونة، حتى نال إشادة زملائه عقب المباراة.
الإشادة الأولى نالها من مدربه هانسي فليك، الذي وصفه بأنه "أحد أفضل حراس المرمى في العالم"، فيما أشاد زميله جول كوندي بهدوئه وثقته، قائلًا: "جوان مذهل وحارس مرمى رائع، إنه شخص هادئ ويتمتع بثقة عالية في النفس. لقد صنع الفارق في الديربي، حتى أن تصديه لتسديدة بير ميلا من أهم وأجمل التصديات في الموسم".
إشادة من حارس إسبانيول
لم تكن الإشادات من جانب برشلونة ومنسوبيه فقط، إنما حتى ماركو ديميتروفيتش؛ حارس مرمى إسبانيول، لم يخف إعجابه بما يقدمه الحارس الشاب مع البرسا منذ بداية الموسم الجاري.
ديميتروفيتش قال: "جوان يقدم موسمًا رائعًا، بل أفضل من الموسم املاضي. إنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم".
وأضاف من تعاقد معه إسبانيول لحل محل جارسيا: "جوان يتطور بشكل مستمر، وبالقياس على مستواه الحالي، أنا متأكد من أنه سيذهب بعيدًا في مسيرته. أتمنى له كل التوفيق إلا عندما نواجه برشلونة في مباراة الإياب".
ماذا قدم جارسيا مع برشلونة؟
رغم امتلاك مارك أندريه تير شتيجن وفوتشيك فتشيسني إلا أن برشلونة حرص على تدعيم صفوفه بحارس شاب في الميركاتو الصيفي الماضي 2025، حتى ظفر بجوان جارسيا من إسبانيا مقابل 25 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2031.
ومنذ بداية الموسم، شارك جوان في 16 مباراة مع كتيبة هانزي فليك، استقبل خلالها 14 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من سبع مباريات.
- Getty Images Sport
وماذا بعد لبرشلونة؟
بالفوز أمام إسبانيول، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 برصيد 49 نقطة، متفوقًا بسبع نقاط على "الوصيف" ريال مدريد، بينما الأخير خاض مباراة أقل.
ويستعد برشلونة للتوجه لمدينة جدة السعودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026، حيث يلتقي بأتلتيك بيلباو في السابع من يناير الجاري.
جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يلتقي في النهائي بالفائز من ديربي ريال مدريد وأتلتيكو.