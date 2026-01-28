Goal.com
محذرًا مو من الانتقال إلى الدوري السعودي .. نجم ليفربول السابق: هذا اللاعب سبب معاناة صلاح الحالية!

صلاح يعاني بالفعل في الموسم الجاري، ونجم الريدز السابق يوجه له النصيحة..

يعتقد جاري ماكاليستر أن محمد صلاح يعاني من "عام من التقلبات" في أنفيلد، مشيرًا إلى رحيل ترنت ألكساندر أرنولد كسبب رئيسي لتراجع مستوى المصري.

ومع ذلك، يصر لاعب وسط الريدز السابق على أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يزال لديه الكثير ليقدمه على أعلى مستوى، وحثه على رفض عروض الدوري السعودي للمحترفين.

  • صلاح يعاني منذ رحيل ألكساندر أرنولد

    بعد أن قاد الريدز إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، أصبحت علاقة صلاح بالنادي والمدرب آرني سلوت متوترة، بل قال إن النادي "تخلى عنه" بعد أن تركه على مقاعد البدلاء في مباراة التعادل 3-3 ضد ليدز في ديسمبر.

    وتزامن تراجع مستواه - سجل خمسة أهداف في 22 مباراة - مع معاناة نادي أنفيلد على أرض الملعب، حيث يحتل فريق سلوت المركز السادس في الدوري.

    قدم أسطورة ليفربول ماكاليستر تقييمًا دقيقًا لأسباب معاناة صلاح في تكرار أرقامه الهائلة المعتادة هذا الموسم، مشيرًا إلى انهيار علاقته التخاطرية مع ترنت ألكساندر أرنولد كعامل حاسم.

    يقترح اللاعب الدولي الاسكتلندي السابق أن صلاح أصبح معزولًا بعد انتقال الظهير الأيمن إلى ريال مدريد، وفقد الممرر الوحيد الذي كان يفهم حركاته أفضل من أي شخص آخر.

    وفي حديثه إلى OLBG، أشار ماكاليستر إلى أن التناغم التكتيكي الفريد بين الاثنين كان محرك هجوم ليفربول لسنوات، ومع رحيل ألكساندر أرنولد عن أنفيلد، الذي كان يمرر الكرات الدقيقة إلى الممرات، تأثر أداء صلاح بشكل حتمي.

    وقال: "أعتقد أيضًا أن خسارة ترنت ألكساندر أرنولد كانت أمرًا مهمًا بالنسبة لمو لأن التناغم الذي كان بينهما على الجانب الأيمن، سواء كان مو يتحرك داخل الملعب وترنت يتقدم للأمام وللجانب، فقد اختفى هذا التناغم الصغير. كانا يعرفان أسلوب لعب بعضهما البعض جيدًا. كلما حاول مو الدوران خلف الدفاع والوصول إلى خلف الفرق، كان ترنت هو الشخص الذي يجد له التمريرة. عانى مو من فقدان ترنت، وكان عامًا مليئًا بالتقلبات".

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    فريمبونج وبرادلي بحاجة إلى وقت للتكيف

    في أعقاب رحيل ألكساندر أرنولد، لجأ ليفربول إلى جيريمي فريمبونج وخريج الأكاديمية كونور برادلي لملء الفراغ في الجناح الأيمن. في حين أن كلاهما يتمتعان بموهبة هائلة وسرعة فائقة، يحذر ماكاليستر من أنه من غير العدل أن نتوقع منهما أن يكررا على الفور التفاهم العميق الذي كان يجمع بين صلاح ونائب قائده السابق.

    يستغرق بناء شراكة جديدة وقتًا، و"سنة التقلب" التي يمر بها صلاح هي نتيجة طبيعية لهذه الفترة الانتقالية. تتطلب الديناميكية الجديدة أن يضبط الجناح مساراته وتوقيته، تمامًا كما يجب على الظهيرين الجدد أن يتعلموا الفروق الدقيقة في توقيت التداخل أو التراجع عن المهاجم.

    وأضاف ماكاليستر: "هذا لا يعني أن كونور برادلي لا يستطيع خدمة محمد صلاح أو أن فريمبونج لا يستطيع الدخول والحصول على هذا النوع من العلاقة، ولكن هذا يستغرق وقتًا لأن ترنت ومحمد كان بينهما علاقة خاصة".

  • تقييم صادق لحملة صعبة

    على الرغم من الظروف المخففة المتعلقة بخط إمداداته، يعترف ماكاليستر بأن مستوى صلاح الفردي قد انخفض إلى ما دون المعايير الفائقة التي وضعها منذ وصوله إلى ميرسيسايد. 

    يعتقد لاعب الوسط السابق أن صلاح، المنافس الشرس المعروف بعقليته النخبوية، سيكون أول من يعترف بأن أداءه لم يكن على المستوى المطلوب خلال موسم 2025-26.

    وأشار ماكاليستر إلى أنه "بعد الموسم الذي قدمه العام الماضي، عندما كان مو رائعًا بشكل خاص، وطوال فترة وجوده في ليفربول، فإن أهدافه وإحصائياته وتمريراته الحاسمة وكل شيء، كل أرقامه رائعة. إنه لاعب من الطراز الأول، لكنه سيكون أول من يقول إنه لم يقدم موسمًا رائعًا. لقد عانى أيضًا من بعض التقلبات في مستواه".

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    تحذير من ثروات الدوري السعودي للمحترفين

    مع تحول مستقبل صلاح وأدائه إلى موضوع نقاش، عادت التكهنات حول انتقاله المربح للسعودية إلى الظهور. وتفاقمت الشائعات بسبب ما وصفه ماكاليستر بـ "الخلاف البسيط" مع سلوت، مما أدى إلى تزايد التكهنات بأن فترة صلاح في أنفيلد قد تكون على وشك الانتهاء.

    ومع ذلك، حث الفائز بثلاثية 2001 صلاح على مقاومة إغراء مغادرة أوروبا؛ ماكاليستر مصمم على أن صلاح، على الرغم من عمره وصعوباته الحالية، لا يزال في قمة لياقته البدنية ولديه الكثير من المزايا التي تجعله غير قادر على ترك الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

    وأكد ماكاليستر: "أعلم أن هناك الكثير من الحديث عن احتمال انتقال محمد إلى السعودية، وقد كان بيننا خلاف بسيط، لكنني ما زلت أعتقد أن لديه الكثير ليقدمه. أعتقد أنه يمكنه الذهاب إلى هناك، لكنه لم يعد شابًا، لكنه ليس عجوزًا أيضًا. لا يزال لديه ما يكفي ليكون لاعبًا كبيرًا ومؤثرًا في ليفربول".

