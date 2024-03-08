معشوق الاتحاديين أبرزهم .. نجوم الأهلي والزمالك العائدون إلى السعودية في ليلة كأس مصر

نجوم الدوري السعودي السابقين يظهرون بقميصي الأهلي والزمالك!

SHAHID

على الرغم من أن نهائي كأس مصر سيُقام لأول مرة في السعودية، إلا أن طرفي تلك المباراة الأهلي والزمالك، يمتلكان العديد من العناصر التي لن تجد صعوبة في التأقلم على الأجواء السعودية، حيث سبق لهم وشاركوا في الدوري السعودي.

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ويواجه الأهلي غريمه الزمالك مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس مصر، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونستعرض خلال السطور التالية، العناصر التي ستشارك في مباراة الأهلي والزمالك الليلة، والتي سبق لها وشاركت في الدوري السعودي السنوات الماضية.

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