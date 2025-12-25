من أزمة 2019 و"أم الكوارث" في الدوري السعودي إلى انتكاسة ما بعد كأس العرب .. عبدالرزاق حمدالله النجم الذي "تلاحق الخيبات أفراحه"!

هناك لاعبين يُلقبهم الجمهور بـ"المنحوسين"، هو لفظ جماهيري بحت بالتأكيد .. لكن المقصد منه التعبير عن حالة غير مفهومة يعاني منه فئة من النجوم، تجعل منهم ضحايا خارج المستطيل الأخضر في الكثير من الأوقات، بلغة أكثر فصاحة هي "فئة مبتلاه".

أقرب مثال في أوروبا على ذلك حاليًا يتمثل الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد الذي تلاحقه الإصابات منذ انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد في يونيو 2025، رغم أنه كان نادرًا ما يصاب خلال فترة وجوده مع الريدز.

أما عربيًا فربما هذا المثال يتجسد في المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ النجم الذي يتعرض لانتكاسات غريبة في السنوات الأخيرة كلما أحدث طفرة في مسيرته..