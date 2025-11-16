كلما اقترب موعد كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، كلما ازداد الجدل في دوري روشن السعودي، على إثر خسارة عدد من الأندية لنجومها خلال تلك الفترة، وفي الوقت نفسه لن تتوقف المنافسات في البطولة المحلية بالمملكة العربية، لكن هذه المرة خرج الأمر عن السيطرة وسط تشكيك في وطنية اللاعبين الأفارقة.
غضب وحملة دفاع .. إعلامي سعودي يتهم نجوم دوري روشن بـ"بيع أوطانهم" من أجل الأموال قبل كأس أفريقيا!
موعد كأس أفريقيا 2025
من المقرر أن تستضيف المملكة المغربية منافسات البطولة القارية الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.
وقد أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منافسات دوري روشن 2025-2026 لن تتوقف خلال كأس إفريقيا، رغم خسارة عدد من النجوم، بل ستشهد تلك الفترة مواجهات قوية ككلاسيكو الأهلي والنصر في الثاني من يناير 2026، على استاد الإنماء في جدة، بجانب ديربي الرياض بين الهلال والنصر في 12 من يناير 2026، على استاد المملكة أرينا؛ معقل الزعيم.
خسائر الأندية السعودية خلال كأس أفريقيا 2025
بالحديث عن الرباعي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي فمن المنتظر أن يخسرون جهود عدد من نجومهم خلال تلك الفترة..
الهلال سيفقد خدمات: المغربي ياسين بونو، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.
النصر: الجناح السنغالي ساديو ماني.
الاتحاد: لاعب الوسط الجزائري حسام عوار.
الأهلي: الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الجناح الجزائري رياض محرز، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه.
اتهامات للاعبين الأفارقة
بالتزامن مع اقتراب قرابة الشهر تقريبًا على انطلاق كأس أمم إفريقيا في المغرب، بدأ الصحفيون السعوديون في التفاعل مع الحدث، خاصةً مع اشتداد المنافسة على لقب دوري روشن مع مرور ثماني جولات.
لكن تفاعل الإعلامي الرياضي النصراوي هاني الداود كان مختلفًا هذه المرة، حيث أكد أن هناك من النجوم الأفارقة من سيفضل الاستمرار مع ناديه رافضًا المشاركة مع منتخب بلاده، بحثًا عن المزيد من الأموال.
الإعلامي النصراوي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الأمور تحدث ... اقتربت بطولة إفريقيا وهناك من سيفضل المال على تمثيل منتخب وطنه، ننتظر..".
لم يتضح من تغريدة هاني الداود المقصود تمامًا، لكن الجمهور بالطبع بدأ في التكهن بمقصده، وبما أنه ينتمي لنادي النصر، فإن البعض فسر المقصد من كلامه هو نجوم الهلال تحديدًا، بحكم المنافسة بين الغريمين، لكن دون دليل واضح.
صالح الطريقي يقود حملة الدفاع عن الأفارقة
مزاعم هاني الداود قوبلت بغضب كبير من الكثيرين، رافضين التشكيك في نوايا اللاعبين ووطنيتهم دون دليل، وأحد من عارضوه هو الإعلامي الرياضي صالح الطريقي..
الطريقي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" موجهًا حديثه لزميله الإعلامي النصراوي: "نصيحة .. غير الطاقية، ولن تشكك بوطنية الناس، وستنظر للأمر على أن اللاعب حر يشارك أو يعتذر".
وأضاف بعدما أوضح له أحد المشجعين زاعمًا أن المقصود المدافع الهلالي خاليدو كوليبالي وليس الجناح النصراوي ساديو ماني: "ما دخل الأندية بالموضوع؟ الموضوع يخص (فرد/اللاعب الأفريقي) وهم كُثر بأنديتنا. وأنا أدافع عنهم، لأن التغريدة تشكك بوطنيتهم، وأنهم يبيعون أوطانهم بالمال".
وتابع موجهًا حديثه للمشجع: "لو كنت تملك وعيًا، لأيدت ما كتبته، فالإنسان السوي يقف مع المظلوم، ولن يهتم لم ينتمي المظلوم".
مباريات كبار دوري روشن خلال كأس إفريقيا
بالحديث عن المواجهات المقرر إقامتها في فترة بطولة القارة السمراء للمنتخبات، وعلى فرض أن جميع النجوم سيغيبون منذ انطلاق البطولة وحتى نهايتها (من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026)..
الأهلي يلتقي بضمك، الفتح، الفيحاء، النصر، الأخدود، التعاون، الخلود في دوري روشن السعودي، فيما سيخوض لقاء وحيد في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الشرطة العراقي خلال تلك الفترة.
أما الاتحاد فيواجه الحزم، الشباب، نيوم، التعاون، الخلود، ضمك، الاتفاق في دوري روشن، وناساف كارشي الأوزبكي في النخبة الآسيوية.
بالانتقال للرياض، حيث الهلال فسيكون أمام مواجهات الخليج، الخلود، ضمك، الحزم، النصر ونيوم في دوري روشن، والشارقة الإماراتي في دوري الأبطال.
أخيرًا مع النصر؛ متصدر جدول الترتيب في البطولة المحلية، فسيلتقي بالنجمة، الأخدود، الاتفاق، الأهلي، القادسية، الهلال والشباب في دوري روشن، بجانب الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2.
شكل المنافسة في دوري روشن 2025-2026
بالحديث عن جدول الترتيب، فيتصدر النصر دوري روشن برصيد 24 نقطة (العلامة الكاملة) مع مرور ثماني جولات من الموسم، فيما يأتي الهلال في المركز الثالث بـ20 نقطة متأخرًا بنقطة وحيدة عن التعاون "الوصيف".
أما الأهي فيحل بالمركز الخامس بـ16 نقطة، والاتحاد ثامنًا بـ11 نقطة فقط، حيث يعد الفريق الوحيد الذي أقال مدربه في الموسم الجاري برحيل الفرنسي لوران بلان والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو.