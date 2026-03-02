الدوري الإنجليزي الممتاز يضطر إلى حذف مقطع فيديو مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تعليقًا ساخرًا عن حارس مرمى توتنهام غولييلمو فيكاريو

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يفتخر بوجود 44.9 مليون متابع على X، مقطع فيديو مدته 13 ثانية مساء الأحد يظهر لحظة غريبة من حارس المرمى الإيطالي. أظهرت اللقطات فيكاريو وهو يحاول تسديد ركلة حرة طويلة انتهت مباشرة خارج الملعب لتصبح ركلة مرمى لفريق فولهام. في حين أنه من الشائع أن تسلط حسابات المشجعين المنافسين الضوء على مثل هذه الأخطاء، إلا أنه من غير المعتاد أن تنضم منصة الدوري نفسها إلى "المزاح" على حساب أحد لاعبي الأندية الأعضاء.

كان التعليق المصاحب للفيديو هو ما أثار الغضب حقًا. جاء فيه: "كما تم التخطيط للعب..." قبل أن يضيف: "ركلة حرة مثيرة للاهتمام من فيكاريو" مصحوبة برمز تعبيري مبتسم. اختتم المنشور بكلمة "أوه" تليها رمز تعبيري آخر مبتسم. تم نشره في الساعة 10:55 مساءً بتوقيت غرينتش يوم الأحد، وسرعان ما اكتسب شعبية، وحقق ما يقرب من 400 ألف مشاهدة قبل أن تقرر إدارة الدوري حذفه صباح الاثنين بعد شكوى رسمية سريعة من مسؤولي توتنهام الذين لم يعجبهم أسلوب المنشور.