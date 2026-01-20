باتورينا ومازيتيلي ولاوتارو: تشكيل الأفضل في الجولة 21 من الدوري الإيطالي

لا يتوقف الدوري الإيطالي "سيري آ" أبداً عن الإدهاش ومنحنا الإثارة، مباراة تلو الأخرى، وجولة تلو الجولة.

الجولة 21 لم تكن استثناءً، ما بين نتائج مفاجئة – مثل سقوط يوفنتوس بالضربة القاضية في كالياري – وتأكيدات ومفاجآت درامية.

نجاحات لجميع الأربعة الأوائل في الترتيب، حيث لم تفشل فرق إنتر وميلان ونابولي وروما في تحقيق هدف النقاط الثلاث؛ تعادل لأتالانتا، بينما فاز كومو.

وفي صراع البقاء، حقق فيورنتينا فوزاً خارجياً في "دالارا" ضد بولونيا. لكن من كانوا الأبطال الكبار في هذه الجولة؟ فيما يلي التشكيلة المثالية للجولة 21 من الدوري الإيطالي باختيار موقع "جول". Getty/Goal