بلا شك، قصة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي هي تلك التي ستشهد لقاء جيان بييرو جاسبريني بأتالانتا مجدداً، وتحديداً في بيرجامو، التي كانت منزلاً للمدرب لمدة تسع سنوات كاملة. لن تغيب العواطف والذكريات عن المدرب، ولكن بشكل عام عن الأجواء ككل، بالنظر إلى ما مثله جاسبريني لأتالانتا وما تمكنوا من تحقيقه معاً في هذه السنوات.Getty/Goal
صانع التاريخ يعود "ضيفًا".. جاسبريني يتحدى أتالانتا بقميص روما بعد 9 سنوات من المجد!
قصة جاسبريني مع أتالانتا
لا أحد كان يمكنه أن يتخيل ولو من بعيد في صيف 2016، عندما أصبح جاسبريني المدرب الجديد لأتالانتا، ما الذي كان سيحدث لاحقاً في السنوات التالية. قبل وصول مدرب روما الحالي، كان أتالانتا يعيش مواسم يستمتع فيها بضمان البقاء بهدوء، دون الطموح لشيء أكثر من ذلك.
لكن منذ وصوله، تغيرت مكانة الفريق والنادي كلياً. فجأة، أصبح أتالانتا فريقاً ينافس على المراكز الأولى في الدوري الإيطالي، محققاً سلسلة من المراكز التي كان من المستحيل التنبؤ بها، والتي أدت لاحقاً إلى اللحظة الأسمى على الإطلاق، وهي الفوز بالدوري الأوروبي في عام 2024. بين التأهل لدوري الأبطال، ونهائيات كأس إيطاليا، والرضا الكبير، جلس جاسبريني على مقاعد البدلاء 439 مرة. وغني عن القول إنه المدرب الذي بقي لأكثر عدد من السنوات في بيرجامو والذي يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات، حيث يحتل المركز الثاني إيمليانو موندونيكو (299 مباراة كمدرب لأتالانتا).
البطولات والنهائيات والانتصار في الدوري الأوروبي
في هذه السنوات، كان أتالانتا حاضراً دائماً في أوروبا، وغالباً في البطولة الأهم (خمس مرات في دوري الأبطال في المواسم السبعة الأخيرة) كما هو الحال هذا العام، بفضل النتائج التي تحققت مع جاسبريني في الموسم الماضي.
خاض أتالانتا منافسات دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه في موسم 2019/2020، ولم يكن بأي حال من الأحوال كبش فداء، بل أصبح المفاجأة حتى في أوروبا، حيث اقترب من التأهل لنصف النهائي. وحتى في الكؤوس المحلية، أثبت أتالانتا نفسه كقيمة ثابتة في هذه السنوات، حيث وصل إلى نهائي كأس إيطاليا ثلاث مرات، رغم عدم تمكنه من رفع الكأس أبداً.
بدت وكأنها لعنة تطارد أتالانتا جاسبريني، الذي غالباً ما كان قريباً من النجاح. ثم جاءت الليلة التي غيرت تاريخ أتالانتا والمدرب أكثر وأكثر؛ 22 مايو 2024، فريق جاسبريني ينتصر في الدوري الأوروبي بفوزه في النهائي على باير ليفركوزن بنتيجة 3-0. كان هذا النجاح بمثابة تتويج لدورة لا تتكرر.
الوداع في الصيف
كانت التوقعات بانفصال أتالانتا وجاسبريني تتردد منذ بضع سنوات، وفي النهاية حدث ذلك في الصيف، بعد تسعة مواسم. خيار تأمله المدرب على مدار الأشهر، مدركاً ربما أنه تم تقديم أقصى ما يمكن وأن الوقت كان مناسباً لإغلاق قصة جميلة جداً.
أعلن جاسبريني ذلك عبر رسالة، مما خلق - كما يحدث دائماً في مثل هذه الحالات - بعض الاستياء في الأجواء. "إن إنهاء علاقتي بالنادي كان قراراً اتخذته بمفردي ولا يجب تحميل أي مسؤولية للشركة ومسؤوليها. ببساطة أدركت أنه قد حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة. طوال الموسم الذي انتهى مؤخراً، لم أفكر سوى في كيفية ترك القميص الأسود والأزرق في أعلى نقطة ممكنة". رسالة أراد فيها المدرب التأكيد على الرابط الذي لا ينفصم مع مدينة بيرغامو والمشجعين: "لكن دعونا لا نتحدث عن وداع. لا يعجبني ذلك. سأنهي تجربتي في بيرغامو كمدرب لأتالانتا، أما كل الباقي - بالمقابل - فسيظل ثابتاً".
مرحلة ما بعد جاسبريني الصعبة
بينما تمكن جاسبريني فوراً من تحقيق نتائج جيدة مع روما، كان المسار أصعب حتى الآن. ليست مفاجأة بالتأكيد، كان من المتوقع أن تكون مرحلة ما بعد جاسبريني معقدة، على الأقل في البداية.
لتعويضه، اختار النادي المراهنة على "تلميذ" لجاسبريني، وهو إيفان يوريتش، الذي لم ينجح مع ذلك في مواصلة العمل الجيد الذي تم في السنوات السابقة. وهكذا منذ وداع جاسبريني حدث تغيير في مقعد التدريب بوصول بالادينو.
مدرب فيورنتينا السابق سيواجه أمامه يوم السبت من صنع تاريخ أتالانتا، وبالتالي بالنسبة له أيضاً لن تكون مجرد مباراة عادية. ولكن شيئاً فشيئاً، يحاول الفريق الانطلاق والصعود مجدداً. هدف النادي بأكمله هو إثبات أنه على الرغم من أن جاسبريني كان أساسياً بشكل واضح لتحويل أتالانتا إلى حقيقة كبيرة في كرة القدم الإيطالية، إلا أن الأمور يمكن أن تظل كذلك حتى بدونه. هدف واضح، لكن تحقيقه ليس سهلاً بالتأكيد.
عودة جاسبريني
"ستكون العودة إلى بيرجامو مؤثرة، لقد عشت شيئاً استثنائياً، رؤية أشخاص أحبوني"، بهذه الكلمات يعيش جاسبريني الانتظار لهذا التحدي المختلف بوضوح عن غيره. سيتم استقبال جاسبريني كما يجب أن يحدث بحق لمن غير تاريخ النادي. على الرغم من خيبة الأمل بسبب الوداع في الصيف وقرار أن يصبح المدرب الجديد لروما، فلن يكون هناك سوى تصفيق حار للمدرب.