اختفاء "صنّاع التاريخ" في نفق الدوريات الصغري .. سلمان الفرج يرفض الكبار وحارس النصر يفضّل الدرجة الثانية!

نجوم كبار قرروا حمل لواء الدوريات الصغرى..

في الموسم قبل الماضي، شاهدنا فريق الكرة بالنادي الأهلي، وهو يلعب في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، الأمر الذي كان "وبالًا" على جماهير الراقي، التي لم تتخيل يومًا رؤية فريقها يهبط من دوري المحترفين، بينما كانت مشاركته بمثابة "باب السعد" على دوري الدرجة الأولى، الذي أعلن عن تحقيق مشاهدات تاريخية، في ظل متابعة مباريات الأهلي، والذي لم يتأخر في العودة إلى المحترفين بعد موسم واحد.

ومع تطبيق نظام خصخصة الأندية السعودية، رأينا "ثورة" الأندية المملوكة للشركات، في استقطاب صفقات من العيار الثقيل، في دوري يلو للدرجة الأولى، بين القادسية، المملوك لشركة أرامكو السعودية، الذي ساهمت عناصره في الصعود إلى دوري روشن للمحترفين، هذا الموسم، ثم نيوم الذي أبرم العديد من التعاقدات البارزة، رغم صعوده مؤخرًا إلى الدرجة الأولى، من أجل تحقيق حلمه بالتأهل سريعًا دون انتظار موسم آخر.

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وطبقًا لذلك، فقد قرر عدد من نجوم الكرة في الملاعب السعودية، سواءً من أبناء المملكة أو الأجانب، اتخاذ قرار اللعب في الدوريات الصغرى، من أجل المشاركة في مشروع النادي "الطموح" للتأهل إلى دوري المحترفين، أو الاقتراب من اعتزال الملاعب، ما يبشر بارتفاع مشاهدات الدرجة الأولى، في ظل تواجد عدد من النجوم الذين قدموا الكثير للأندية الكبرى محليًا ودوليًا.

وفي هذا السياق، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النجوم الذين قرروا اللعب في الدوريات الصغرى..