الخليفة المرتقب للويس فيغو؟! رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يستهدف التعاقد مع لاعب "أحلامه" من برشلونة
بيريز يخطط لتوقيع "قنبلة" في ريال مدريد
وقد زعمتصحيفة Eldesmarque أن بيدري هو لاعب "أحلام" بيريز، حيث أضاف الصحفي الإسباني سيرو لوبيز أن رئيس ريال مدريد يريد جلب صانع الألعاب الإسباني إلى سانتياغو برنابيو العام المقبل. وقال لوبيز: "اللاعب الذي يريد ريال مدريد ضمه للموسم 2027-28 هو بيدري. ستتفق معي على أن ذلك سيكون بمثابة قنبلة، فقط على غرار ما حدث مع لويس فيغو في موسم 2000-01. الأمر لا يقتصر على تعزيز قوتك، بل إنك تسلب برشلونة لاعبًا أساسيًا".
عندما تجاوز فيغو الفجوة بين الفريقين في الكلاسيكو
غادر لاعب الوسط البرتغالي فيغو برشلونة إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مثيرة للجدل بلغت قيمتها 62 مليون يورو (54 مليون جنيه إسترليني/74 مليون دولار) في يوليو 2000. لم يغفر مشجعو برشلونة لفيغو أبدًا، واعتبروا انتقاله خيانة.
أصبح فيغو هدفًا كلما عاد إلى كامب نو كلاعب في ريال مدريد، حيث تم إلقاء مقذوفات في اتجاهه قبل أن يأخذ ركنيات، بما في ذلك رأس خنزير في مباراة كلاسيكو متوترة بشكل خاص في نوفمبر 2022. سيكون من المفاجئ للغاية أن يسير بيدري على نفس الطريق.
بيدري يرتبط ببرشلونة حتى عام 2030 بشرط جزائي ضخم
سجل بيدري 227 مباراة في جميع المسابقات مع برشلونة حتى الآن، وسجل 23 هدفًا، وساعد النادي في الفوز بلقبين في الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين. وقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات في كامب نو في يناير من العام الماضي، والذي تضمن بندًا بقيمة مليار يورو لصد أي محاولات من الأندية الأخرى لضمه.
وقال بعد الإعلان: "أنا سعيد لوجودي في المكان الذي أريده، والآن عليّ أن أستمر في الاستمتاع بكرة القدم وبوجودي هنا في برشلونة".
"لقد قلت ذلك مرات عديدة، لقد كان حلمًا منذ أن كنت صغيرًا، وإطالة أمد هذا الحلم هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لي".
السعي وراء المزيد من الألقاب والكرة الذهبية الأولى
حقق برشلونة ثلاثية محلية الموسم الماضي، ويطمح إلى الفوز بمزيد من الألقاب في مايو. يتصدر فريق هانسي فليك الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، كما أنه وصل إلى نصف نهائي كأس الملك ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
كان بيدري مرة أخرى عنصراً أساسياً في سعي الفريق لتحقيق المجد على عدة جبهات، حيث سجل 10 أهداف في 25 مباراة. قد يكون اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يطمح أيضًا إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة، حيث قال في مقابلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) العام الماضي: "منذ فوز رودري بالجائزة، أصبح من الواضح أن اللاعب الذي يدير خط الوسط ويحدد وتيرة وإيقاع المباراة يمكنه الفوز بالكرة الذهبية. لطالما كان حلمي أن أرفع الكرة الذهبية".
وسيكون لديه فرصة لإضافة المزيد من النقاط إلى رصيده في سباق الكرة الذهبية عندما يزور برشلونة ملعب أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الملك يوم الخميس.
