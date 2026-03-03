Getty Images Sport
"الحياة كانت قاسية" - رودريغو يتحدث بصراحة عن حزنه بعد أن أدرك نجم ريال مدريد أن حلمه في المشاركة في كأس العالم قد انتهى بسبب إصابة خطيرة
تشخيص مدمّر يؤكده ريال مدريد
أكد ريال مدريد يوم الثلاثاء أن المهاجم رودريغو تعرض لإصابة ستنهي موسمه. وتحققت أسوأ المخاوف بعد إجراء فحوصات طبية مكثفة صباح الثلاثاء لتقييم مشكلة الركبة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة خيتافي. وفقًا للبيان الرسمي للنادي: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الطاقم الطبي لريال مدريد على لاعبنا رودريغو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي للساق اليمنى".
حدثت الإصابة الكارثية بعد 11 دقيقة فقط من دخوله الملعب، حيث انثنى ركبته بعد حركة خادعة مميزة على الجناح. كان رودريغو قد عاد مؤخرًا بعد غياب دام شهرًا بسبب التهاب الأوتار، مما يجعل هذه النكسة أكثر قسوة. تمكن من إنهاء المباراة وهو يعاني من ألم واضح، لكن التقييم اللاحق أكد خطورة الإصابة، مما أدى إلى توقف مشاركته في الدوري المحلي بشكل مفاجئ.
حلم كأس العالم يتحطم بالنسبة للبرازيل
العبء العاطفي لهذه الكارثة يتجاوز بكثير العاصمة الإسبانية، حيث أن الإصابة الخطيرة تحرم رودريغو رسمياً من المشاركة في كأس العالم 2026. نشر اللاعب البرازيلي الدولي على حسابه في إنستغرام حزنه الشديد، واصفاً هذه اللحظة بأنها واحدة من أحزن أيام حياته. واعترف بأن هذا التشخيص بالذات يمثل سيناريو كابوس كان يخشاه بشدة طوال مسيرته الاحترافية.
وكتب: "أحد أسوأ أيام حياتي، كم كنت أخشى دائمًا هذه الإصابة... ربما كانت الحياة قاسية بعض الشيء معي مؤخرًا... لا أعرف إذا كنت أستحق هذا، ولكن ما الذي يمكنني أن أشكو منه؟ كم من الأشياء الرائعة عشتها ولم أستحقها أيضًا".
"لقد ظهرت عقبة كبيرة في حياتي، في مسيرتي المهنية، تمنعني من القيام بما أحب أكثر لفترة من الوقت. سأغيب عن بقية الموسم مع ناديي وعن كأس العالم مع بلدي، وهو حلم يعرف الجميع مدى أهميته بالنسبة لي. كل ما يمكنني فعله هو أن أكون قوياً كالعادة، وهذا ليس بالأمر الجديد".
ريال مدريد وأربيلوا يواجهان أزمة في اختيار اللاعبين
بالعودة إلى مدريد، لا يمكن أن يكون توقيت هذه النكسة المدمرة أسوأ بالنسبة للمدرب ألفارو أربيلوا، الذي يعاني بالفعل من قائمة إصابات متزايدة. مع دخول ريال مدريد المرحلة الحاسمة من الموسم والمنافسة على عدة جبهات، يجد الفريق نفسه في نقص ملحوظ في خيارات الهجوم. فقدان رودريغو المفاجئ يحد بشكل كبير من مرونة الفريق التكتيكية في الثلث الأخير من الملعب قبل مباريات حاسمة مثل المواجهة القادمة ضد سيلتا فيغو.
أدى الوضع الحالي للفريق إلى أزمة حقيقية في اختيار اللاعبين في سانتياغو برنابيو. لا يزال النجم كيليان مبابي غير متاح بسبب الإصابة، بينما سيخضع الموهبة الصاعدة فرانكو ماستانتونو للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مؤخرًا. هذا يترك لأربيلوا فقط فينيسيوس جونيور والشاب غونزالو كمهاجمين معروفين متاحين، مما يضع ضغطًا هائلاً على بقية الفريق لتحقيق نتائج خلال هذه الفترة الحرجة في محاولتهم لتقليص فارق النقاط الأربع مع برشلونة.
الطريق الطويل نحو التعافي يبدأ
في حين أن المستقبل القريب يكتنفه الكثير من خيبة الأمل، فإن رودريغو بدأ بالفعل في تحويل تركيزه نحو عملية إعادة التأهيل الشاقة التي تنتظره. عادةً ما يستغرق التعافي من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي ما بين سبعة وتسعة أشهر، مما يعني أنه سيغيب عن المباريات الحاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وهو الآن يواجه سباقًا ضخمًا مع الزمن ليكون جاهزًا للموسم التحضيري 2026-27.
على الرغم من الأثر العاطفي الكبير، أظهر رودريغو مرونة ملحوظة في خطابه العلني. "شكرًا لكم جميعًا على دعواتكم ورسائلكم ومحبتكم! أنتم جميعًا مهمون جدًا بالنسبة لي. على الرغم من أن هذه فترة صعبة للغاية، أعدكم بألا أتوقف عند هذا الحد. أعتقد أنني لا أزال أمامي الكثير من الأشياء الرائعة لأختبرها وأجلب السعادة لكل من يثق بي. إنها مجرد مسألة وقت حتى نلتقي مجددًا"، صرح.
