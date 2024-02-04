الحل في ميلان! لياو بديل مبابي المثالي

كيف سيعوض باريس سان جيرمان رحيل مبابي؟

ارتبط رفاييل لياو، نجم فريق ميلان بالانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، كبديل لكيليان مبابي، الذي من المتوقع رحيله.

ومع نهاية انتقالات يناير 2024 والاقتراب من الميركاتو الصيفي، ازدادت الشائعات أكثر حول مصير النجم الفرنسي الشاب، وإذا حسم مبابي، مستقبله وقرر الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف سيعانى فريق باريس سان جيرمان من فجوة كبيرة وسيحتاجوا إلى إيجاد البديل المناسب لتعويض رحيل نجمهم.

وتردد اسم أكثر من نجم لتعويض رحيل مبابي، عن باريس سان جيرمان لكن أكثر اسم تردد كان نجم ميلان البرتغالي رافاييل لياو، وفقًا للصحف الفرنسية والإيطالية.

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إن لياو، هو نوع المهاجم الذي يريده جمهور باريس سان جيرمان، ويحتاجه المدرب لويس إنريكي، وإذا رحل مبابي، فسيكون لياو هو اللاعب الذي سيملأ فراغه.