الحكومة البرتغالية تفتح تحقيقاً بعد اتهام جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بالإساءة العنصرية من قبل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور

وقع الحادث المذكور بعد حوالي 10 دقائق من بداية الشوط الثاني من تلك المباراة التي أقيمت في لشبونة في 17 فبراير. توقفت المباراة بسبب اشتباك اللاعبين واتباع الحكام إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

سجل فينيسيوس جونيور هدفًا رائعًا لريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني، واحتفل به أمام علم الزاوية أمام جماهير الفريق المضيف. اعترض عدد من لاعبي بنفيكا على تصرفات اللاعب البرازيلي الدولي التي اعتبروها استفزازية.

عندما كان اللعب على وشك الاستئناف، اندفع فينيسيوس - الذي كان يقف مقابل بريستياني - نحو حكم المباراة وأخبره بما قيل. يُزعم أن جناح بنفيكا أدلى بتصريحات عنصرية، وقد أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه فتح تحقيقًا في ما حدث - حيث غطى بريستياني فمه بقميصه.