"تحرك الحكومة الإسبانية أمر منطقي ولكن!" .. رئيس المجلس الأعلى للرياضة يزيد مخاوف برشلونة في أزمة لامين يامال

تصريحات رسمية جديدة في أزمة يامال..

جدل كبير أثاره النجم الشاب لامين يامال، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة؛ بالتزامن مع حفل عيد ميلاده الثامن عشر.

يامال نظم "حفل سري ضخم" في إحدى الفيلات، بمناسبة وصوله إلى سن الرشد "18 عامًا"؛ وذلك بحضور زملائه في نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وعدد من المؤثرين والشخصيات المشهورة.

لكن.. رغم "سرية" هذا الحفل، تم تسريب بعض اللقطات التي أظهرت تواجد أشخاص مصابين بـ"التقزم"؛ لتقديم مجموعة من الفقرات الترفيهية، أمام الحضور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد تسريب هذ اللقطات.. ترددت أنباء عن دراسة الحكومة الإسبانية فتح تحقيق ضد يامال؛ خاصة أن القوانين في البلاد تمنع استغلال المصابين بـ"التقزم"، حتى ولو نفى هؤلاء الأشخاص، تعرضهم لسوء المعاملة.