الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مارك كلاتنبرغ يعتذر بعد ردود الفعل الغاضبة على تعليقاته بشأن فينيسيوس جونيور

في مباراة حافلة بالأحداث في لشبونة، افتتح اللاعب البرازيلي الدولي فينيسيوس التسجيل بطريقة مذهلة في بداية الشوط الثاني. بعد أن سدد الكرة في الزاوية العليا، احتفل اللاعب الجنوب أمريكي بجوار علم الزاوية أمام مشجعي الفريق المضيف الغاضبين.

ثم عاد في النهاية إلى خط المنتصف ووقف مقابل بريستياني استعدادًا لاستئناف المباراة. تمتم اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عامًا بشيء ما، بينما كان يخفي فمه بقميصه، فهرع فينيسيوس نحو حكم المباراة فرانسوا ليتكسييه.

توقفت المباراة بعد ذلك، حيث تم اتباع إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على خلفية التعليقات العنصرية المزعومة، ولم تستأنف المباراة لمدة 10 دقائق. خلال تلك الاستراحة، قدم كلاتنبرغ تحليله المثير للجدل.