الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مارك كلاتنبرغ يعتذر بعد ردود الفعل الغاضبة على تعليقاته بشأن فينيسيوس جونيور
ادعاءات العنصرية الموجهة ضد بريستياني
في مباراة حافلة بالأحداث في لشبونة، افتتح اللاعب البرازيلي الدولي فينيسيوس التسجيل بطريقة مذهلة في بداية الشوط الثاني. بعد أن سدد الكرة في الزاوية العليا، احتفل اللاعب الجنوب أمريكي بجوار علم الزاوية أمام مشجعي الفريق المضيف الغاضبين.
ثم عاد في النهاية إلى خط المنتصف ووقف مقابل بريستياني استعدادًا لاستئناف المباراة. تمتم اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عامًا بشيء ما، بينما كان يخفي فمه بقميصه، فهرع فينيسيوس نحو حكم المباراة فرانسوا ليتكسييه.
توقفت المباراة بعد ذلك، حيث تم اتباع إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على خلفية التعليقات العنصرية المزعومة، ولم تستأنف المباراة لمدة 10 دقائق. خلال تلك الاستراحة، قدم كلاتنبرغ تحليله المثير للجدل.
تحليل كلاتنبرغ أثار انتقادات
وقال عن فينيسيوس: "نعم، لقد سجل هدفاً رائعاً، لكن كان عليه أن يعود إلى الجانب الآخر من الملعب ويواصل اللعب. فينيسيوس جونيور لم يساعد نفسه. لقد صعب الأمر على الحكم. لقد سجل هدفاً رائعاً وكل ما كان عليه فعله - نعم، الاحتفال - هو العودة. لكنه جعل الموقف صعباً للغاية".
أثارت تعليقات كلاتنبرغ الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. كان تروي تاونسند، الذي عمل في مؤسسة Kick It Out الخيرية لمكافحة التمييز لأكثر من عقد من الزمان، من بين الذين عبروا عن رأيهم عندما نشر على X: "لا ينبغي أن يشارك في التعليق مرة أخرى أبدًا".
وقال تاونسند منذ ذلك الحين لـ Telegraph Sport: "كان كلاتنبرغ سيؤثر على الكثير من الناس بكلماته في التعليق على الحادثة. تلميحه بأن فيني جونيور تسبب في مشكلة للحكم هو أمر غريب للغاية وجزء من ثقافة إلقاء اللوم على الضحية التي توجد دائمًا في هذا الوقت، خاصة مع فيني جونيور.
"قد يحتاج أصحاب عمله إلى توعيته بمدى خطورة تعليقاته وكيف يمكن أن يُنظر إليها، لكنني متأكد من أنه يدرك ذلك."
حكم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز يعتذر عن تصريحاته
يدرك كلاتنبرغ أنه تجاوز الحدود في كلامه وقدم اعتذارًا في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "لا شيء يبرر العنصرية في الرياضة أو في الحياة. لقد أخطأت، وأنا آسف.
كانت البث مباشرًا على التلفزيون، ووظيفتي هي الرد في اللحظة نفسها، والكلمات التي استخدمتها كانت غير لائقة وغير صحيحة. لقد تعلمت بالفعل من هذا الدرس وأقدر زملائي الذين تعاملوا مع الموقف بأناقة طوال الوقت".
قال فينيسيوس في تصريح بعد المباراة، بعد أن تعرض لعدة إهانات عنصرية على مر السنين: "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء. يحتاجون إلى وضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يتمتعون بحماية الآخرين الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب معاقبتهم.
"لا شيء مما حدث اليوم جديد في حياتي أو في حياة فريقي. تلقيت بطاقة صفراء بسبب احتفالي بهدف. ما زلت لا أفهم السبب. من ناحية أخرى، كان مجرد بروتوكول سيئ التنفيذ ولم يخدم أي غرض. لا أحب الظهور في مواقف مثل هذه، خاصة بعد فوز كبير وعندما يجب أن تكون العناوين الرئيسية عن ريال مدريد، لكن هذا ضروري".
فتح تحقيقات في ما حدث في ملعب إستادو دا لوز
وقد نفى بريستياني الاتهامات الموجهة إليه بإساءة معاملة فينيسيوس على أساس عنصري، مدعيا أن الجناح البرازيلي "أساء فهم ما اعتقد أنه سمعه". كما تعرض مدربه في بنفيكا، المدرب السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو، لانتقادات بسبب محاولته الدفاع عن تصرفات لاعبه.
وقد فتحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية، تحقيقًا في ما حدث في لشبونة. كما تحقق الحكومة البرتغالية، من خلال الهيئة المعنية بمنع ومكافحة العنف في الرياضة (APCVD)، في الحادث. وسيتم الإعلان عن أي عقوبات بمجرد الانتهاء من تلك الإجراءات.
