الحزم والرياض | عمر السومة يواصل إحباط عبدالرزاق حمدالله .. لكن أحذر يا عقيد "أنت تضيّع فرص ذهبية للهروب الكبير"

ما أجمل الليالي الكروية؛ التي نُشاهد فيها الأساطير، تقدّم مستويات كبيرة فوق أرضية الملعب وتواصل تسجيل الأهداف.

أحد هؤلاء الأساطير؛ السوري عمر السومة الذي ينشط حاليًا في صفوف نادي الحزم، وقد سبق وكتب التاريخ في الملاعب السعودية.

وبالطبع.. أفضل مراحل السومة الكروية، كانت بقميص عملاق جدة الأهلي؛ قبل أن يمثّل نادي العروبة، ثم الحزم حاليًا.

ومع الحزم.. قاد الأسطورة السورية فريقه؛ لتحقيق فوز مهم للغاية على الرياض (2-1)، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الحزم بهدفين متتاليين، عن طريق نواف الحبشي والسومة في الدقيقتين 31 و50؛ قبل أن يقلل الرياض الفارق في الدقيقة 54، بواسطة نجمه مامادو سيلا.

وبذلك.. رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة من 11 مباراة، في "المركز العاشر" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الرياض عند النقطة 8، في "المركز الخامس عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور السومة ضد الرياض مساء يوم الإثنين.