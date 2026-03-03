Goal.com
أحمد فرهود

آخرها الهروب بسبب الحرب الإيرانية: كريستيانو رونالدو "مغناطيس الشائعات في السعودية".. من قضايا المرور والجلد إلى علاقته مع جورجينا

لا دخان بدون نار يا كريستيانو رونالدو.. ولكن!

تحت أضواء العاصمة الرياض الساطعة، لم يعد الأسطورة كريستيانو رونالدو مجرد لاعب كرة قدم يُطارد الأرقام القياسية؛ بل تحوّل إلى "مغناطيس كوني" للشائعات.

ومنذ اللحظة التي وطأت فيها قدماه مطار الملك خالد الدولي، في عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"؛ بدأت الماكينة الإعلامية العالمية تنسج قصصًا مثيرة للجدل، حول رونالدو.

وانتقل رونالدو إلى المملكة، في يناير من عام 2023؛ وذلك عندما وقع على عقود الانضمام إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، لمدة موسمين ونصف.

واندمج الأسطورة البرتغالية مع المجتمع السعودي سريعًا؛ ما دفعه لتجديد عقده مع النصر لمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2027.

ورغم اندماج رونالدو في المجتمع السعودي، واعترافه بذلك علنيًا؛ إلا أن الشائعات لا تتركه أبدًا، وآخرها تلك المُتعلقة بهروبه من المملكة بسبب الحرب الإيرانية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الشائعات المثيرة للجدل؛ التي طاردت كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى المملكة العربية السعودية..

  • CRISTIANO RONALDO Getty Images

    شائعة الهروب من السعودية بسبب الحرب الإيرانية

    يعيش العالم الآن؛ على وقع الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

    وقامت إسرائيل بمساعدة من أمريكا، بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران؛ لترد الأخيرة باستهداف مقرات وقواعد تابعة للولايات المتحدة، في دول الخليج المختلفة.

    هُنا.. ترددت أنباء عن مغادرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، للمملكة العربية السعودية، والذهاب إلى العاصمة الإسبانية مدريد؛ هربًا من هذا الصراع العسكري.

    إلا أن النصر رد سريعًا، على هذه الأنباء - التي اتضحت كذبتها -؛ وذلك من خلال نشر صورة لرونالدو في مقر النادي، اليوم الثلاثاء.

    أيضًا.. أكد مصدر مسؤول بنادي النصر لموقع "356Scores"، أنه لا صحة لمُغادرة الأسطورة البرتغالية للأراضي السعودية؛ حيث يحضر اللاعب إلى مقر النادي، بشكلٍ طبيعي للغاية.

  • Cristiano RonaldoMohammed Saad / ANADOLU

    شائعة "عقوبة الـ99 جلدة" بسبب فاطمة حمامي

    قبل الصراع العسكري سالف الذكر؛ ترددت شائعة أخرى مُتعلقة بالأسطورة كريستيانو رونالدو وإيران، وذلك بعد الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

    وحسب صحف ومواقع إيرانية؛ صُدِر حكم قضائي ضد رونالدو بـ"99 جلدة"، حيث سيُطبق عليه حال دخوله البلاد مستقبلًا.

    وقيل وقتها إن الحكم صُدِر ضد رونالدو؛ بسبب "احتضانه" الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي التي تُعاني من الإعاقة، على هامش مباراة جمعت بين النصر والنادي المحلي برسبوليس أواخر 2023.

    وما عزز من هذه الشائعات؛ هو غياب الأسطورة البرتغالية عن زيارات النصر إلى إيران، بعد هذه المواجهة.

    المهم.. السفارة الإيرانية في مدريد نفت وجود أي حكم ضد كريستيانو رونالدو، أو ملاحقته قضائيًا؛ مؤكدة أن لقاء الأسطورة البرتغالية مع فاطمة، كان إنسانيًا بحتًا.

  • Georgina Rodriguez ring Cristiano RonaldoGetty/Instagram

    شائعة الترحيل والانفصال عن جورجينا رودريجيز

    بعيدًا عن شائعات إيران.. انتشرت مجموعة من الأنباء المُتعلقة بحياة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، في المملكة العربية السعودية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ترحيل رونالدو من البلاد؛ بسبب عدم زواجه بجورجينا.

    * ثانيًا: انفصال رونالدو عن جورجينا؛ بسبب عدم تأقلُم الأخيرة مع الحياة في المملكة.

    وشائعة ترحيل رونالدو انتشرت؛ بسبب عيشه مع جورجينا في المملكة "بدون زواج"، وهو الأمر الذي يُخالف القوانين السعودية.

    ولكن.. هذه الشائعة كانت الأغرب على الإطلاق؛ حيث أن تعاقُد نادي النصر مع الأسطورة البرتغالية في يناير 2023، بمثابة صفقة الدولة أساسًا.

    "إذًا.. كيف لدولة أن تقوم بالتعاقد مع لاعب ما ثم ترحله؟!"؛ الأمر غير منطقي بالطبع.

    أما بخصوص الانفصال عن جورجينا، بسبب عدم تأقلُمها مع الحياة في السعودية؛ فتبين أنها مجرد شائعة كاذبة، من خلال الآتي:

    * أولًا: تصريحات جورجينا عن جمال الحياة في السعودية.

    * ثانيًا: تقدم رونالدو لخطبة جورجينا رسميًا؛ بعد الانتقال معًا إلى السعودية.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    شائعة "المخالفات المرورية" في المملكة العربية السعودية

    من بين أكثر الشائعات التي ارتبطت بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد الانتقال إلى المملكة العربية السعودية؛ كانت تلك المُتعلقة بمخالفة قوانين المرور، أكثر من مرة.

    وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات لسيارات رونالدو؛ زاعمين أنها تتجاوز السرعة القانونية في شوارع الرياض، مع السير في اتجاهات مخالفة.

    أيضًا.. زعم البعض أن الأسطورة البرتغالية يخالف قوانين المرور؛ وذلك من خلال "تظليل زجاج السيارة"، وهو أمر غير مسموح به في السعودية.

    والواقع أنه لم يصدر أي تقرر رسمي من الإدارة العامة للمرور في السعودية؛ يؤكد رصد مخالفات ضد رونالدو، سواء خاصة بالسرعة أو السير في اتجاهات خاطئة وتظليل الزجاج.

    ومحتمل أن يكون كريستيانو رونالدو قد ارتكب بعض المخالفات القانونية، دون الإعلان الرسمي عنها؛ ولكنها ستظل مندرجة تحت الشائعات، طالما لا يوجد أي بيان يثبت الأمر.

  • Cristiano RonaldoMohammed Saad / ANADOLU

    شائعة دخول "الإسلام" بعد الانتقال للمملكة العربية السعودية

    إحدى أبرز الشائعات التي ارتبطت بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بعد انتقاله إلى المملكة العربية السعودية؛ هي دخوله "الإسلام".

    واعتمد البعض عند حديثه على دخول رونالدو "الإسلام"، على مجموعة من الوقائع؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: انتشار صورة لسيارة رونالدو؛ وهي تقف بجوار أحد المساجد.

    * ثانيًا: ترديد رونالدو "بسم الله"؛ قبل تسديد ركلات الجزاء في بعض المباريات.

    وتبقى هذه الحجج التي يعتمد عليها البعض، للزعم بدخول الأسطورة البرتغالية "الإسلام"؛ مجرد تكهُنات أو أُمنيات، أكثر من كونها حقيقة مؤكدة.

    مثلًا.. إذا افترضنا أن رونالدو يردد "بسم الله"، قبل تنفيذ ركلات الجزاء؛ فهذا قد يكون بسبب اندماجه مع العادات والتقاليد، مثلما فعل عندما جرب "الصيام" في شهر رمضان الماضي.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    من الهلال للاعتزال.. شائعات أخرى مُرتبطة بكريستيانو رونالدو

    وبخلاف ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هُناك الكثير من الشائعات الرياضية التي ارتبطت بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

    ويُمكن تلخيص أهم هذه الشائعات الرياضية، التي ارتبطت برونالدو في السعودية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: شائعة الانتقال إلى الهلال.

    * ثانيًا: شائعة اعتزال كرة القدم نهائيًا.

    وارتبط اسم رونالدو بالهلال؛ سواء بشكلٍ نهائي مع اقتراب نهاية عقده مع النصر - قبل التجديد الأخير -، أو على سبيل الإعارة في بطولة كأس العالم 2025 فقط.

    هذا الارتباط قد يكون فيه جزءًا من الحقيقة، وليست شائعة 100%، خاصة أن الهلال كان يبحث عن اسم كبير بالفعل؛ إلا أن المؤكد هو أن الأسطورة البرتغالية لم ينتقل للزعيم، في النهاية.

    أما النقطة الثانية.. فهي كانت تتعلق بواقع أن رونالدو، لم يحقق أي لقب كبير منذ الانضمام للنصر؛ ما فتح باب التكهُنات بشأن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج المملكة، أو الاعتزال بشكلٍ نهائي.

    ولم يتحقق ذلك - سواء الاعتزال أو خوض تجربة في بلد آخر -؛ حيث جدد كريستيانو رونالدو ولاءه للسعودية، وذلك بتمديد عقده مع فريق النصر الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2027. 

