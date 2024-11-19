الحذاء الذهبي 2023-2024: ليفاندوفسكي، كين وهالاند وهدافي الدوريات الأوروبية

من روبرت ليفاندوفسكي وهاري كين إلى إرلينج هالاند، "جول" يجمع أفضل هدافي أوروبا في موسم 2024-2025...

يشتد الصراع على الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025، ويتنافس المهاجمون من جميع أنحاء أوروبا لنيل شرف التربع على عرش هدافي القارة العجوز.

وتمكن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، من الفوز بالجائزة في الموسم الماضي، وفاز بالحذاء الذهبي عن موسم 2023-24 بعد أن سجل 36 هدفًا خلال منافسات الدوري الألماني.

ويشهد الموسم الحالي صراعًا كبيرًا بين عدد من النجوم، على رأسهم كين الذي يريد الحفاظ على لقبه، ومعه روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقدم مستويات مميزة مع برشلونة، وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وغيرهم من النجوم.

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ويسجل موقع "جول" قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال عام 2024-2025.

* ملاحظة: القائمة تشمل فقط أفضل الهدافين من الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي.