لاعبو ليفربول تآمروا عليه ولا يستحق الفوز بالحذاء الذهبي .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح في الهزيمة أمام برايتون

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح أمام برايتون؟

"السيارة تواصل الرجوع للخلف" .. هذا هو الوصف الدقيق لما يمر به ليفربول منذ أن حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، إذ تعثر الليلة مجددًا أمام برايتون..

الريدز حل ضيفًا يوم الإثنين، على برايتون، في لقاء حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليفربول أولًا في المباراة بهدف هارفي إليوت في الدقيقة التاسعة، لكن ياسين العياري أدرك التعادل لبرايتون في الدقيقة 32، بينما أعاد دومينيك سوبوسلاي التقدم للريدز من جديد بهدف في الدقيقة 1+45 من عمر الشوط الأول.

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فيما خطف برايتون الفوز بفضل هدفي كاورو ميتوما وجاك هينشلوود في الدقيقتين 69 و85 من عمر اللقاء.

هذا التعثر هو الثالث على التوالي لكتيبة المدرب آرني سلوت، إذ خسر ليفربول أمام تشيلسي (3-1)، وتعادل أمام آرسنال (2-2)، في الجولتين 35 و36، قبل خسارة الليلة أمام برايتون.

أما عن وضع النجم المصري محمد صلاح، الذي حمل شارة قيادة ليفربول الليلة في ظل غياب فيرجيل فان دايك عن التشكيل الأساسي، فلم يكن أفضل حالًا، بل أسوأ.

في السطور التالية نستعرض سويًا ما قدمه صلاح أمام برايتون، وأبرز ردود فعل الجماهير على أدائه..