Nisanth V Easwar

الحذاء الذهبي الأوروبي 2025-26: هاري كين، إرلينغ هالاند، كيليان مبابي والسباق على لقب أفضل هداف في أوروبا

يواجه كيليان مبابي تحديًا في الدفاع عن لقب الحذاء الذهبي الأوروبي من قبل لاعبين مثل هاري كين وإرلينغ هالاند.

لا تزال الحذاء الذهبي الأوروبي أحد أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، حيث تُمنح لأكثر المهاجمين تهديفاً في الدوريات المحلية الأوروبية الكبرى.

كل موسم يشهد منافسة جديدة بين المهاجمين النخبة الذين يسجلون باستمرار أهدافًا استثنائية. في حين أن المستوى واللياقة البدنية وديناميكيات الفريق تتقلب حتمًا، إلا أن بعض الأسماء أصبحت منافسة دائمة - مهاجمون يتمتعون بقدرة على التسجيل وحركة واتساق تضمن لهم البقاء في المنافسة عامًا بعد عام.

على مدى عقود، سيطر على هذا اللقب مهاجمون أسطوريون، من عصر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين حطما الأرقام القياسية إلى الفائزين الأحدث الذين حددوا معالم اللعبة الحديثة. فاز باللقب في موسم 2024-25 كيليان مبابي، الذي أكد مكانته كأحد أكثر المهاجمين موثوقية في هذه الرياضة بفضل حملته التهديفية الهائلة، متفوقًا على صلاح. مع انطلاق موسم 2025-26، تضم المنافسة مرة أخرى مزيجًا من النجوم المعروفين والمهاجمين النخبة الصاعدين.

تستخدم الحذاء الذهبي الأوروبي نظام تسجيل نقاط مرجح* بناءً على صعوبة كل دوري محلي. يتم حساب نقاط اللاعب بضرب أهدافه في الدوري بمعامل مخصص لذلك الدوري — 2.0 للدوريات الأعلى تصنيفًا مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني، و1.5 للمسابقات متوسطة المستوى، و1.0 للدوريات الأقل تصنيفًا. وهذا يضمن أن الأهداف المسجلة في الدوريات الأكثر تنافسية تحمل قيمة أكبر في الترتيب النهائي.

فيما يلي نظرة على المرشحين البارزين الذين يشكلون بشكل روتيني السباق على لقب أفضل هداف في أوروبا.

(*لم ندرج سوى اللاعبين من الدوريات المصنفة بـ 2.0)

    1هاري كين | بايرن ميونيخ | 26 هدفًا

    تضمن براعة هاري كين الشاملة كهداف وصانع ألعاب أنه دائمًا ما يكون قريبًا من قمة سباق هدافي الدوري. إن دقته في التسديد وقدرته على التسجيل من أي مكان في منطقة الجزاء وحركته الغريزية تجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب لعب بايرن ميونيخ المهيمن.

    بفضل خبرته وثباته، يظل كين أحد أكثر المهاجمين موثوقية في أوروبا، قادرًا على تسجيل 25-30 هدفًا في الدوري في أي موسم.

    2كيليان مبابي | ريال مدريد | 23 هدفًا

    يتمتع كيليان مبابي بمزيج فريد من السرعة والذكاء والقدرة على إنهاء الهجمات، مما يجعله من بين أفضل الهدافين في كل موسم. سواء تمركز في الوسط أو انطلق من اليسار، فهو دائمًا ما يجد طرقًا لاستغلال الثغرات الدفاعية.

    يلعب في فريق ريال مدريد ذي التوجه الهجومي، مما يضاعف من إنتاجيته، كما أن سمعته في التقدم في اللحظات الحاسمة تجعله أحد أقوى المنافسين على المدى الطويل في قوائم هدافي أوروبا.

    3إرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 22 هدفًا

    يعتبر إرلينغ هالاند على نطاق واسع المعيار القياسي للعب المهاجم الصرف في أوروبا. مزيجه من السرعة المتفجرة والهيمنة البدنية والتسديد الدقيق يجعله تهديدًا مستمرًا في أي سباق للتسجيل.

    بدعم من آلة صناعة الفرص في مانشستر سيتي، يسجل هالاند بانتظام أرقامًا رائعة في كل من الدوري والمسابقات القارية. إن تمركزه، وعقليته التي لا تعرف الكلل، وقدرته على تحويل حتى الفرص الضعيفة إلى أهداف، تجعله المرشح الدائم للفوز بالحذاء الذهبي.

    4 إيغور تياغو | برينتفورد | 17 هدفًا

    إيغور تياغو هو مهاجم ذو بنية جسدية قوية وحيوية لا تهدأ، يتناسب أسلوبه الهجومي تمامًا مع أسلوب برينتفورد السريع. وهو يتفوق في الضغط على الخصم، وإعاقة اللعب، والهجوم على العرضيات، مما يمنحه العديد من الفرص لتسجيل الأهداف.

    قوته وقدرته على اللعب الهوائي ورباطة جأشه المتزايدة أمام المرمى تسمح له بالمنافسة بفعالية في بيئة الدوري الإنجليزي الممتازة الصعبة. مع استمراره في صقل مهاراته في إنهاء الهجمات، يمتلك تياجو الأدوات اللازمة لتقديم مواسم قوية ومتسقة من حيث التهديف.

    5فيدات موريقي | مايوركا | 15 هدفًا

    أبهر مهاجم كوسوفو فيدات موريقي في تركيا وإيطاليا قبل انتقاله إلى مايوركا في موسم 2021-22. ومنذ ذلك الحين، كان المهاجم المخضرم من بين أفضل الهدافين في الدوري الإسباني.

    6لاوتارو مارتينيز | إنتر | 14 هدفًا

    يحرز لاعب إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز بانتظام أرقامًا مزدوجة مع ناديه كل موسم، وسيهدف اللاعب الدولي الأرجنتيني إلى تجاوز رصيده البالغ 12 هدفًا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

    7 ماسون غرينوود | مرسيليا | 14 هدفًا

    يتمتع ماسون غرينوود بمزيج نادر من البراعة الفنية والإبداع والقدرة الطبيعية على إنهاء الهجمات. وهو قادر على التسديد بكلتا القدمين ويشكل خطورة من مختلف المواقع، مما يضفي عنصر المفاجأة والتميز على هجوم مرسيليا.

    تضمن قدرته على صنع الفرص بنفسه وتحويل الفرص التي يوفرها له زملاؤه أنه يظل تهديدًا مستمرًا في الدوري الفرنسي. بفضل تنوعه وذكائه الهجومي، يستطيع غرينوود دائمًا تحقيق عدد كبير من الأهداف على مدار الموسم.

    8لويس دياز | بايرن ميونيخ | 13 هدفًا

    حقق مهاجم ليفربول السابق لويس دياز انطلاقة قوية في ميونيخ وحمل بعض عبء تسجيل الأهداف عن هاري كين.

    9أنطوان سيمينيو | مانشستر سيتي | 13 هدفًا

    كان اللاعب الدولي الغاني أنطوان سيمينيو قوة لا يستهان بها في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة، واستكمل مسيرته في موسم 2025-26 من حيث توقف في الموسم الماضي.

    10فيران توريس | برشلونة | 12 هدفًا

    كما ذكرنا سابقًا، يبدو أن روبرت ليفاندوفسكي قد عاد بالزمن إلى الوراء، حيث سجل عددًا مذهلاً من الأهداف في كل مباراة، مما يؤكد مدى خطورته هذا الموسم.

    ومع ذلك، لا ينوي فيران توريس التنازل عن مكانه في خط هجوم برشلونة. فقد دخل اللاعب الدولي الإسباني بقوة في قائمة أفضل الهدافين في أوروبا بعد أن سجل ثلاثية مذهلة في الشوط الأول من مباراة ريال بيتيس، مرسلاً رسالة واضحة بأنه يستحق مكانه في خط هجوم تشافي.

    11دينيز أونداف | شتوتغارت | 12 هدفًا

    حقق المهاجم السابق لفريق برايتون، دنيز أونداف، نجاحًا كبيرًا منذ عودته إلى ألمانيا، ولا يزال يمثل عنصرًا أساسيًا في هجوم فريق شتوتغارت.

    12خواكين بانيشيلي | ستراسبورغ | 12 هدفًا

    سرعان ما أصبح خواكين بانيشيلي أحد أكثر المهاجمين الواعدين في الدوري الفرنسي، حيث أظهر قدرات ممتازة في توقع الكرة وتسديدها بدقة، بالإضافة إلى عمله الدؤوب. تسمح له حركته في خط الهجوم باستغلال الثغرات الدفاعية، بينما يعكس هدوئه في المواقف التهديفية نضجًا يفوق سنه.

    مع استمرار ستراسبورغ في منحه منصة للتطور، تمكن بانيشيلي من ترسيخ مكانته كمهاجم صاعد قادر على تسجيل أهداف بارزة على مدار الموسم.

    13أنتي بوديمير | أوساسونا | 11 هدفًا

    يتمتع المهاجم الكرواتي المخضرم أنتي بوديمير بنوع من الازدهار المتأخر في مسيرته مع أوساسونا، وقد واصل أداءه الرائع الذي أظهره في الموسم الماضي.

    14سيرهو جيراسي | بوروسيا دورتموند | 11 هدفًا

    بعد أن اكتسح البوندسليجا مع شتوتغارت في البداية، انتقل سيرهو جيراسي إلى بوروسيا دورتموند وواصل تسجيل الأهداف.

    15إستيبان ليبول | رين | 11 هدفًا

    بعد أن أبهر الجميع بأدائه مع أنجيه، انتقل إستيبان ليبول إلى رين، حيث يعيش أحد أفضل المواسم في مسيرته حتى الآن.

