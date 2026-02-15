الحذاء الذهبي الأوروبي 2025-26: هاري كين، إرلينغ هالاند، كيليان مبابي والسباق على لقب أفضل هداف في أوروبا

لا تزال الحذاء الذهبي الأوروبي أحد أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، حيث تُمنح لأكثر المهاجمين تهديفاً في الدوريات المحلية الأوروبية الكبرى.

كل موسم يشهد منافسة جديدة بين المهاجمين النخبة الذين يسجلون باستمرار أهدافًا استثنائية. في حين أن المستوى واللياقة البدنية وديناميكيات الفريق تتقلب حتمًا، إلا أن بعض الأسماء أصبحت منافسة دائمة - مهاجمون يتمتعون بقدرة على التسجيل وحركة واتساق تضمن لهم البقاء في المنافسة عامًا بعد عام.

على مدى عقود، سيطر على هذا اللقب مهاجمون أسطوريون، من عصر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين حطما الأرقام القياسية إلى الفائزين الأحدث الذين حددوا معالم اللعبة الحديثة. فاز باللقب في موسم 2024-25 كيليان مبابي، الذي أكد مكانته كأحد أكثر المهاجمين موثوقية في هذه الرياضة بفضل حملته التهديفية الهائلة، متفوقًا على صلاح. مع انطلاق موسم 2025-26، تضم المنافسة مرة أخرى مزيجًا من النجوم المعروفين والمهاجمين النخبة الصاعدين.

تستخدم الحذاء الذهبي الأوروبي نظام تسجيل نقاط مرجح* بناءً على صعوبة كل دوري محلي. يتم حساب نقاط اللاعب بضرب أهدافه في الدوري بمعامل مخصص لذلك الدوري — 2.0 للدوريات الأعلى تصنيفًا مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني، و1.5 للمسابقات متوسطة المستوى، و1.0 للدوريات الأقل تصنيفًا. وهذا يضمن أن الأهداف المسجلة في الدوريات الأكثر تنافسية تحمل قيمة أكبر في الترتيب النهائي.

فيما يلي نظرة على المرشحين البارزين الذين يشكلون بشكل روتيني السباق على لقب أفضل هداف في أوروبا.

(*لم ندرج سوى اللاعبين من الدوريات المصنفة بـ 2.0)