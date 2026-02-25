Instagram (@kairooney.10) / Getty Images
الجيل القادم لمانشستر يونايتد! واين روني حاضر بينما ابنه كاي يدخل كبديل في مباراة مانشستر يونايتد تحت 18 سنة، لكن لاعب شاب آخر يسرق الأضواء
واين يشاهد ابنه كاي يلعب مع فريق مانشستر يونايتد تحت 18 سنة
كان واين في المدرجات عندما فاز فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا على ديربي بسهولة يوم الأربعاء، حيث حقق الشياطين الحمر الصغار فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-1. كان قائد منتخب إنجلترا السابق أبًا فخورًا عندما تم إدخال ابنه كاي من مقاعد البدلاء، كما حضر المدير الفني الحالي مايكل كاريك وزميله السابق جون أوشيه لمشاهدة فريق دارين فليتشر.
أعطى لووي برادبري مانشستر يونايتد التقدم في الدقيقة السادسة، لكن شون كوري أدرك التعادل لديربي قبل نهاية الشوط الأول بقليل. ومع ذلك، أعاد جي جي غابرييل التقدم لفريقه من ركلة جزاء قبل أن يضيف نوح أجايي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.
سجل برادبري هدفه الثاني في الدقيقة 67، بينما سجل جابرييل وأجاي هدفين آخرين في الشوط الثاني. وبهذا الفوز، اقترب مانشستر يونايتد بفارق نقطة واحدة من المتصدر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تحت 18 عامًا، على الرغم من أنه لعب ثلاث مباريات أكثر من منافسه المحلي.
ابن أسطورة إنجلترا يطغى عليه نجم مانشستر يونايتد الصاعد
بينما قدم كاي أداءً جيدًا خلال مشاركته القصيرة، حيث ساعد مانشستر يونايتد في تسجيل هدفين آخرين وحصل على تمريرة حاسمة للهدف السادس، كان هناك نجم شاب آخر على لسان الجميع، حيث سرق غابرييل الأضواء مرة أخرى.
كان هدفه الأول سهلاً نسبياً، حيث سجله من ركلة جزاء، لكن هدفه الثاني في ذلك المساء كان رائعاً. تقدم اللاعب البالغ من العمر 15 عاماً نحو منطقة جزاء ديربي وسدد كرة قوية لم يستطع حارس المرمى كريستيانو ديالوك سوى مشاهدتها وهي تمر من بين يديه وتسكن الشباك.
غابرييل يتجه نحو النجومية بعد تدريبه مع الفريق الأول
لقد أطلق على غابرييل لقب "كيد ميسي" الصعب، لكن المراهق يحظى بتقدير كبير من قبل المسؤولين في أولد ترافورد، الذين يعتقدون أن لديه فرصة حقيقية لتحويل إمكاناته الهائلة إلى مسيرة مهنية ناجحة.
كانت هناك تقارير عن اهتمام منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في أكتوبر الماضي، لكن قيل إن إعجاب الغانرز بغابرييل كان في مراحله "المبكرة" وأنه لم يكن هناك أي انتقال وشيك.
وقد واصل غابرييل تقدمه في الأشهر التالية، محطماً رقماً قياسياً جديداً للنادي عندما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً لمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في ديسمبر الماضي خلال أول مباراة له في أولد ترافورد.
وقد ظهرت شائعات عن احتمال ظهوره الأول مع الفريق الأول عندما تدرب غابرييل إلى جانب لاعبين مثل برونو فرنانديز وبريان مبيومو وكاسيميرو في تشكيلة الفريق الأول. لا يزال من المبكر وضع هذا المراهق في خضم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رأي يشاطره فيه مدرب فريق تحت 18 عامًا فليتشر، ولكن هناك احتمال كبير أن يلعب غابرييل كرة القدم التنافسية على أعلى مستوى في المستقبل.
كاي عرض عقد ضخم مع مانشستر يونايتد
يثير غابرييل ضجة كبيرة بفضل تسجيله ستة أهداف في آخر أربع مباريات، لكن روني جونيور لديه أيضًا الكثير من المعجبين. سجل كاي مؤخرًا أربعة أهداف في مباراة واحدة مع فريق مانشستر يونايتد تحت 16 عامًا، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات إنهاءات والده الحاسمة مع الفريق الأول.
لكن كاي يظل متواضعًا، حيث قال في ذلك الوقت: "أنا شخص مستقل. أريد أن أرى كيف ستسير مسيرتي، وسأبذل قصارى جهدي بالطبع لأصل إلى أعلى المستويات.
أنا أركز فقط على نفسي وأحاول ألا أسمح لأي ضغط بالتأثير عليّ وأواصل العمل على نفسي يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر".
يحرص مانشستر يونايتد على الاحتفاظ به، ويُعتقد أنه عرض عليه عقدًا بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بعد أن أعجب بأدائه في صفوف الشباب.
