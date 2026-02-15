"الجميع يخشى" لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، بعد أن حظي المراهق المتميز بمقارنة أخرى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

انطلق يامال إلى الساحة عندما منحه برشلونة فرصة الظهور لأول مرة في مسابقة رسمية وهو في سن 15 عامًا فقط. كان من الواضح أن هناك الكثير من الإمكانات التي يمكن استغلالها في لعبه، لكن قلة من الناس كانوا يعرفون ما يمكن توقعه في تلك المرحلة. لم يكن ليكون أول شاب يواجه صعوبات في المستوى الأول.

ومع ذلك، فقد اجتاح الساحة العالمية. وقّع عقدًا مربحًا عند احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر، كما ورث القميص رقم 10 الشهير في كامب نو الذي كان يرتديه أسطورة البلوغرانا ميسي بتميز كبير.

تحمل الضغط الذي يجلبه هذا القميص، مع الحفاظ على مستويات فردية رائعة. يبدو أنه سيحقق المزيد من الأرقام القياسية الشخصية في موسم 2025-26.

سجل يامال 18 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه سجل 15 هدفًا بالفعل هذا الموسم. كما سجل 12 تمريرة حاسمة في 31 مباراة، حيث غالبًا ما يلجأ إليه برشلونة بحثًا عن الإلهام.