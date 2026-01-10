FBL-FRA-LIGUE1-PSG-CLERMONTAFP
بعد ضم ابن زيدان .. الجزائر تتفاوض لإقناع شقيق مبابي بتمثيلها واللاعب يحدد موقفه من الفكرة!

طموح جزائري لإضافة المزيد من المواهب لفريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش

بعد التمكن من الظفر بخدمات لوكا ابن النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، تطمح الجزائر في إقناع إيثان شقيق كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد باللعب في صفوفها.

الجزائر التي تلعب اليوم، السبت، أمام نيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، تحاول إضافة المزيد من المواهب للفريق الأول قبل مشاركتها في كأس العالم 2026، ونجحت بالفعل في ضم لوكا زيدان.

الأمور سارت بنجاح ومرونة مع حارس غرناطة الإسباني، ولكن يبدو أن الأمور ستكون مختلفة مع إيثان الذي يميل لتمثيل منتخب فرنسا بوجود شقيقه قائد الفريق كيليان.

    محادثات مبدئية

    صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قالت إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أجرى مفاوضات مع إيثان، الشقيق الأصغر لكيليان مبابي، من أجل إقناعه بتمثيل الفريق الأول قبل المونديال.

    ويأتي ذلك لأن اللاعب يمتلك أصولًا جزائرية من ناحية والدته فايزة العماري، بينما ينحدر والده من مدينة دوالا في الكاميرون.

    وأشارت إلى أن هذه الرغبة قوبلت بشعور جزائري بأن صاحب الـ19 سنة يميل نحو اللعب لفرنسا لمجاورة شقيق كيليان في المستقبل القريب.

  • موقف إيثان واضح في الوقت الحالي

    اللاعب الذي بدأ مسيرته في شباب نادي "بوندي" قبل الانتقال لباريس سان جيرمان، لم يسبق له ارتداء المنتخب الفرنسي للشباب في أي مباراة رسمية حتى الآن، لكن حلم اللعب للديوك يراوده بشكل كبير.

    وكان لاعب ليل الشاب قد تلقى استدعاءات من منتخب فرنسا للشباب أكثر من مرة، لكنه لم يسبق له اللعب في أي مباراة سواء مع منتخب تحت 19 أو 16 سنة.

    وفي الوقت الحالي، تحاول الجزائر للتفاوض مع اللاعب بشكل مكثف قبل اتخاذ أي خطوة رسمية للعب للديوك، خاصة وأنه يعيش فترة جيدة من مسيرته مع ليل.

    نقلة في مسيرة إيثان

    عند رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان في 2024 منتقلًا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، انضم إيثان لصفوف ليل الفرنسي بنفس الطريقة، بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام.

    النجم الشاب الذي يجيد اللعب في خط الوسط، يعيش فترة جيدة مع ليل، حيث سجل 3 أهداف ولعب تمريرة حاسمة في 28 مباراة لعبها بكل البطولات حتى الآن.

    وبالنسبة لهذا الموسم على وجه التحديد، فقد شارك إيثان في 12 مواجهة، وسجل 3 أهداف منهم هدف الفوز على مارسيليا في الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي، ولعب تمريرة حاسمة واحدة.

    أجواء إيجابية في الجزائر

    محاربو الصحراء احتلوا المركز الأول بالمجموعة الخامسة في أمم إفريقيا، بعد الفوز بـ3 مباريات أمام كل من بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

    وفي دور الـ16، تمكن الفريق بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش، من الفوز على الكونغو الديمقراطية بصعوبة شديدة بهدف دون رد في الشوط الإضافي الثاني.

    ويلعب الفريق اليوم، السبت، مع نظيره النيجيري في دور الثمانية من البطولة، وفي حالة الفوز سيلعب أمام المغرب التي انتصرت على الكاميرون بهدفين دون رد.

