أحمد فرهود

"الكرة الشراب" لا تكفي الجزائريين يا مجيد بوقرة .. و"يد عبادة" لم تحطم بناء مشروع الإمارات المخيف

"مباراة المليون".. هكذا يُمكن أن نطلق على المباراة التي جمعت بين منتخبي الجزائر والإمارات، في ختام دور ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

هذه المباراة أعلنت بشكلٍ رسمي عن وصول الحضور الجماهيري، في النسخة الحالية من البطولة العربية، والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، إلى مليون مشجع.

وكان يكفي حضور 32 ألف مشجع فقط لمباراة الجزائر والإمارات، للوصول إلى الرقم مليون؛ إلا أنه تم الإعلان الرسمي، عن حضور 50 ألفًا في هذه القمة العربية.

القمة العربية انتهت بفوز الإمارات على الجزائري بـ"ركلات الجزاء"، في أعقاب التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدّم المنتخب الجزائري بهدف عن طريق عادل بولبينة، في الدقيقة 45+1؛ قبل أن يُعدل الإماراتيون في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، بواسطة برونو دي أوليفيرا.

وفاز المنتخب الإماراتي بـ"ركلات الجزاء"؛ ليضرب موعدًا مع المنتخب المغربي، في دور نصف النهائي من كأس العرب "فيفا 2025".

أما نصف النهائي الثاني من البطولة العربية؛ سيجمع بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونظيره الأردني القوي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الإمارات على الجزائر، في ليلة الجمعة العربية..  

  • Qatar vs United Arab Emirates: FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    بقيادة كوزمين.. مشروع الإمارات "المخيف" يظهر ضد الجزائريين

    منذ تولى الروماني كوزمين أولاريو، القيادة الفنية لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم؛ وهو لم يحقق النتائج المرجوة منه، بل ولم يقدّم الأبيض المستويات الفنية الكبيرة.

    غياب النتائج والمستوى؛ جاء على الرغم من امتلاك الإماراتيين، واحدة من أقوى التشكيلات حاليًا في الخليج وعرب آسيا.

    نعم.. تشكيل الإمارات يمزج بين أصحاب الخبرة والنجوم الشباب؛ إلى جانب الجمع بين القوة البدنية، والمهارات الفنية الكبيرة.

    لذلك.. فإن انتقاد كوزمين كان أمرًا طبيعيًا للغاية؛ خاصة بعد ضياع حلم التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026، عقب السقوط أمام المنتخب العراقي في الملحق.

    لكن.. يبدو أن بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، ستكون بداية المشروع الإماراتي الحقيقي؛ وذلك بقيادة كوزمين.

    كوزمين قاد الإمارات لتقديم واحدة من أفضل المباريات، ضد منتخب الجزائر الذي لعب بـ"الصف الثاني"؛ وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب، على النحو التالي:

    * أولًا: توازن كبير بين الدفاع والهجوم؛ مع تحسن في التعامل مع العرضيات.

    * ثانيًا: تنويع مصادر اللعب بين الأطراف والعمق؛ دون الاعتماد على طريقة واحدة.

    * ثالثًا: الثبات العصبي والنفسي؛ مع الابتعاد عن الاهتزاز والتوتر في وقت الجد مثل السابق.

    * رابعًا: تطبيق "مصيدة التسلل" بشكل مبهر؛ حيث تم تحسين استخدامها في أوقات محددة من المباراة.

    أي أننا كُنا أمام فريق إماراتي "ثقيل" على أرضية الملعب، وذلك في مواجهة المنتخب الجزائري؛ بعيدًا عن الكثير من العيوب التي شاهدناها، في الفترة الماضية.

  • algeria vs uaeGetty

    3 مكاسب كبيرة.. و"يد عبادة" لم تحطم المشروع الإماراتي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نؤكد أن مشروع منتخب الإمارات كان من الممكن أن يتعرض لانتكاسة؛ وذلك بسبب قرار تحكيمي "مثير" من الحكم أدهم المخادمة، الذي أدار المواجهة ضد الجزائر في ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    المخادمة رفض احتساب "ركلة جزاء" للإماراتيين، في الوقت القاتل من عمر المباراة ضد الجزائر، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)؛ رغم أن اللاعب أشرف عبادة أبعد الكرة بشكلٍ واضح بذراعه.

    واعتبر المخادمة أن عبادة لم يقصد استخدام ذراعه لإبعاد الكرة؛ وذلك على الرغم من إجماع عدد هائل من المحللين، على أن الإمارات تعرضت للظلم في هذه اللقطة.

    المهم.. خروج الإمارات من ربع نهائي كأس العرب 2025، كان من الممكن أن يزيد من التوتر والانقلاب ضد المدير الفني الروماني كوزمين أولاريو؛ رغم أن ملامح المنتخب بدأت تظهر، خاصة في مواجهة الجزائر.

    لكن.. المنتخب الإماراتي تجاوز هذه اللقطة؛ وتمكن من الفوز على نظيره الجزائري في النهاية، بركلات الجزاء.

    لذلك.. على الإماراتيين الآن أن يبنوا على ما حققوه في كأس العرب 2025، وخاصة ضد المنتخب الجزائري؛ خاصة أنهم خرجوا بمكاسب عديدة، على النحو التالي:

    * أولًا: تألق الحارس الشاب حمد المقبالي؛ وإعلانه عن نفسه كخليفة لعلي خصيف وخالد عيسى.

    * ثانيًا: إبداع وتطور الجناح الشاب يحيى الغساني من مباراة إلى أخرى؛ مع تأكيده على أنه سيكون أحد قادة المشروع الجديد.

    * ثالثًا: تشكيل ثنائية دفاعية أكثر من رائعة؛ تجمع بين لوكاس بيمنتا وساشا إيفكوفيتش.

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-TUN-ALGAFP

    إلى مجيد بوقرة.. "الكرة الشراب" لا تكفي الجزائريين أبدًا!

    وننتقل بحديثنا الآن عن المنتخب الجزائري، بقيادة المدير الفني الوطني مجيد بوقرة؛ والذي قاد محاربي الصحراء للتتويج باللقب العربي الغالي، في النسخة الأخيرة 2021.

    بوقرة لم يقدّم عملًا تكتيكيًا كبيرًا مع المنتخب الجزائري، في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وخاصة في مواجهة الإمارات، ضمن منافسات ربع النهائي.

    ويُمكن تلخيص الظهور الجزائري في مواجهة الإمارات، خلال دور ربع النهائي من البطولة العربية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتماد على فرديات ومهارات نجومه؛ أمثال ياسين براهيمي وعادل بولبينة.

    * ثانيًا: اللجوء إلى التسديدات والعرضيات فقط؛ عندما تعجز الحلول التكتيكية على أرضية الملعب.

    أي أننا كُنا أمام منتخب جزائري يلعب "كرة شراب" أو "كرة خماسية"؛ في إشارة إلى الاعتماد على الفرديات أكثر من الخطط التكتيكية.

    بمعنى أيضًا أن بوقرة كان ينتظر أن يجد لاعبيه، حلولًا لكسر خطوط الخصم في المساحات الضيقة؛ وذلك بابتكارات مهارية أكثر من تكتيكية أو فنية.

  • Adil Boulbina Algeria (Goal only)Goal AR

    منتخب الجزائر.. هُناك مكاسب من البطولة العربية رغم كمل

    دعونا أيضًا لا نقسو بشكلٍ كبير على المنتخب الجزائري؛ بعد توديعه مسابقة كأس العرب "فيفا 2025" من دور ربع النهائي، على يد الإمارات.

    نعم.. الجزائريون كانوا يتمنون الحفاظ على اللقب الذي تم تحقيقه في النسخة الماضية؛ لذلك سيكون هُناك الكثير من الحزن، على هذا الوداع المخيب.

    إلا أن هدف الجزائر من المشاركة في كأس العرب "فيفا 2025" بالصف الثاني؛ هو اكتشاف نجوم جدد، قادرين على خدمة المنتخب الأول.

    أبرز الاكتشافات الجزائرية في هذه النسخة العربية؛ كان الجناح الشاب عادل بولبينة بالطبع، والذي ينشط في صفوف نادي الدحيل القطري.

    بولبينة أظهر إمكانات مبهرة للغاية؛ سواء كان ذلك في المساحات الواسعة أو الضيقة، مع لمسة رائعة أمام المرمى رغم كونه جناح.

    كذلك.. يتمتع هذا اللاعب الشاب بمرونة تكتيكية، حيث أجاد في الجناح الأيمن رغم أن مركزه الأصلي في الطرف الأيسر.

    وكلل عادل بولبينة كل ذلك؛ من خلال تسجيله 3 أهداف في بطولة كأس العرب "فيفا 2025" - أحدهم ضد الإمارات -، مع صناعة آخر.

