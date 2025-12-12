"الكرة الشراب" لا تكفي الجزائريين يا مجيد بوقرة .. و"يد عبادة" لم تحطم بناء مشروع الإمارات المخيف

"مباراة المليون".. هكذا يُمكن أن نطلق على المباراة التي جمعت بين منتخبي الجزائر والإمارات، في ختام دور ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

هذه المباراة أعلنت بشكلٍ رسمي عن وصول الحضور الجماهيري، في النسخة الحالية من البطولة العربية، والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، إلى مليون مشجع.

وكان يكفي حضور 32 ألف مشجع فقط لمباراة الجزائر والإمارات، للوصول إلى الرقم مليون؛ إلا أنه تم الإعلان الرسمي، عن حضور 50 ألفًا في هذه القمة العربية.

القمة العربية انتهت بفوز الإمارات على الجزائري بـ"ركلات الجزاء"، في أعقاب التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدّم المنتخب الجزائري بهدف عن طريق عادل بولبينة، في الدقيقة 45+1؛ قبل أن يُعدل الإماراتيون في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، بواسطة برونو دي أوليفيرا.

وفاز المنتخب الإماراتي بـ"ركلات الجزاء"؛ ليضرب موعدًا مع المنتخب المغربي، في دور نصف النهائي من كأس العرب "فيفا 2025".

أما نصف النهائي الثاني من البطولة العربية؛ سيجمع بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونظيره الأردني القوي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الإمارات على الجزائر، في ليلة الجمعة العربية..