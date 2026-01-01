فجرت نتائج منتخب الجابون في كأس أمم إفريقيا 2025، أزمة كبرى في البلاد، أعقاب الخروج المهين لـ"النمور" من الباب الخلفي للبطولة المُقامة في المغرب.
تم حذف البيان! .. عقوبات حكومية عنيفة في الجابون بعد كارثة أمم إفريقيا، وأوباميانج يعلق
- AFP
رفاق أوباميانج .. خسروا كل شيء!
وشارك منتخب الجابون، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، على أمل تعويض فشلهم في التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما وصلوا إلى ملحق التصفيات المؤهلة للمونديال.
المنتخب الجابوني بلغ الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، إلا أنه خسر أمام نيجيريا بنتيجة (1-4)، علمًا بأن تلك التصفيات، انتهت بتأهل الكونغو الديمقراطية إلى بطولة الفيفا الفاصلة، بعد إقصاء النسور.
في المجموعة السادسة، كانت الجابون هي المنتخب الوحيد الذي لم يتأهل، بعد خسارة المباريات الثلاث، أمام الكاميرون (0-1) وموزمبيق (2-3) ثم كوت ديفوار (2-3).
رحلة الجابون القصيرة، شهدت أول انتصار لموزمبيق في تاريخها بكأس أمم إفريقيا، وريمونتادا مذهلة لكوت ديفوار، بعدما قلب الأفيال تأخرهم بهدفين للفوز بثلاثية، فيما جاءت أهداف المنتخب الأربعة في البطولة، عن طريق بيير أوباميانج وموسوندا وكانجا وبوانجا.
- AFP
قرارات ثورية في الجابون
وكشف موقع قناة Gabon24، عن قرارات حكومية "عنيفة" في الجابون، على خلفية فشل المنتخب الأول في بلوغ كأس العالم 2026، وخروجه المبكر، دون حصد أي نقطة، في كأس أمم إفريقيا 2025.
وقررت الحكومة فرض سلسلة من الإجراءات الصارمة؛ وفق ما أعلنه وزير الرياضة، سيمبليس ديزيريه مامبولا، والذي كشف عن القرارات التالية..
* حلّّ الجهاز الفني للمنتخب الأول.
* إيقاف نشاط منتخب كرة القدم حتى إشعار آخر.
* استبعاد الثنائي برونو إكويل مانجا وبيير إيمريك أوباميانج.
جاء ذلك، عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، في 29 ديسمبر، حيث أبدى رئيس الجابون، بريس أوليجي نجويما، أسفه لما ظهر عليه المنتخب في الفترة الأخيرة.
ضعف الهوية الوطنية
وكشف رئيس الجابون عن أزمة المنتخب الأول، مؤخرًا، التي تتمثل في الافتقار في المنهجية وتشتت الموارد، ونقص الشعور الوطني في مجال الرياضة، مؤكدًا أن كرة القدم تشكل دليلًا على التماسك الاجتماعي والفخر، وأي تعثر، يضعف جزءًا من الهوية الوطنية.
وجاءت القرارات الحكومية، لإحداث ثورة شاملة في كرة القدم في البلاد، من خلال إصلاح شامل لحوكمة اللعبة، والتركيز على تدريب وتطوير المواهب المحلية من مراكز تدريب موثوقة، وكادر فني مؤهل، وبطولة وطنية تنافسية.
الهزائم المتتالية في أمم إفريقيا، أكدت للحكومة الجابونية، أن الأزمة باتت في الهيكل ذاته، وينبغي تجديد العهد، بين الدولة والهيئات الفيدرالية، واللاعبين والجمهور، مع ضرورة احترام قميص المنتخب، وفهم أن تمثيل الجابون يتجاوز المصالح الفردية.
أوباميانج يرد .. وقرار سريع قبل تدخل الفيفا!
وكان قائد الجابون، الذي لم يشهد في المباراة الثالثة ضد كوت ديفوار، قد تلقى رسالة توبيخ من أحد المتابعين عبر منصة (إكس)، ليقرر أوباميانج الردّ، بقوله "أعتقد أن مشكلات المنتخب أعمق بكثير من الشخص الصغير الذي أنا عليه".
وكان رئيس الجابون، قد كشف عن قرارات الحكومة، قبل أن يتم حذف البيان سريعًا، من أجل تفادي صدور عقوبة دولية، تتعلق بإيقاف نشاط المنتخب، بداعي التدخل الحكومي في شؤون الرياضة المحلية.
- AFP
عودة حزينة لأوباميانج
وكان أوباميانج قد أعلن عن قراره بالاعتزال الدولي في مايو 2022، حيث فشل المنتخب الجابوني في التأهل إلى مونديال قطر، إلا أن نجم برشلونة وآرسنال السابق، قرر التراجع عن اعتزاله، عقب اجتماع مع الرئيس بونجو أونديمبا.
ومنذ عودته لتمثيل منتخب الجابون، وقّع أوباميانج على 10 أهداف خلال 13 مباراة، كان أبرزها في تسجيل "سوبر هاتريك" لأول مرة في مسيرته الدولية، في شباك جامبيا بتصفيات كأس العالم 2026، علمًا بأن نفس المباراة شهدت تلقيه بطاقة حمراء.
أهداف أوباميانج لم تشفع في نتائج منتخب الجابون، والذي واصل الغياب عن نهائيات كأس العالم، حيث فشل النمور في التأهل، رغم توسيع البطولة، ومشاركة 48 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب لم يسبق له أن شارك في المونديال.
أما عن الإنجاز الأكبر للجابون في كأس أمم إفريقيا، فقد تأهل إلى الدور ربع النهائي، خلال نسختي 1996 و2012، قبل أن يخسر أمام تونس في الأولى، ومالي في الثانية.
- AFP
المتأهلون إلى إقصائيات أمم إفريقيا 2025
وتم كشف النقاب عن المتأهلين للأدوار الإقصائية في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث جاءت منافسات دور الـ16، على النحو التالي..
- مالي ضد تونس
- السنغال ضد السودان
- مصر ضد بنين
- كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو
- جنوب إفريقيا ضد الكاميرون
- المغرب ضد تنزانيا
- الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية
- نيجيريا ضد موزمبيق
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من البطولة، خلال أيام 3، 4، 5، 6 يناير، فيما يقام ربع النهائي، يومي 9 و10 يناير، ثم نصف النهائي في 14 يناير، بينما تقام مباراة المركز الثالث في 17 يناير، ثم المباراة النهائية في الرباط، في 18 يناير.