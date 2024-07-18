لعل الثورة السعودية ترضى عنه! .. الاتحاد أمام نكبة كبرى وثغرات في حاجة للسد بالميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج الاتحاد في الميركاتو الصيفي كي يضمد جراح الموسم الماضي؟

وكأن "الثورة السعودية 2023" لم تطأ أقدامها نادي الاتحاد السعودي؛ الهلال سيطر على كافة البطولات، النصر نجح في احتلال الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن، والأهلي العائد من دوري يلو للدرجة الأولى حتى اختتم الموسم في المركز الثالث وحجز مقعده في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال النخبة الآسيوية.

أما العميد فقد احتل المركز الخامس في دوري روشن وهو ما ترتب عليه عدم تأهله لكأس السوبر أو أي من بطولتي دوري الأبطال.

ما يعرفه النمور فقط عن هذه الثورة هي الأوراق التي تقول أنه ضم نجوم بحجم الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، أما على أرض الملعب فالمحصلة صفرية.

لذا جمهور يترقب حاليًا ما ستسفر عنه "ثورة صيف 2024"، الآمال كبيرة في أن يعود العميد لاعتلاء منصات التتويج من جديد بعدما كان بطل دوري روشن 2022-2023.

الاتحاد خطى الخطوة الأولى بالتعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان بدلًا من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، والآن الدور على اللاعبين فالفريق يحتاج للكثير أم أن الثورة السعودية ستواصل عصيانها عليه؟!

في السطور التالية نستعرض سويًا تقييمًا لتشكيل الاتحاد وأي المراكز في حاجة للتدعيم..