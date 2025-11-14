التوتر يتصاعد واجتماع قريب مع لابورتا.. لامين يامال يطالب برشلونة وإسبانيا بإنهاء مشكلته!

وكان الاتحاد الإسباني قد أصدر بيانًا غاضبًا مطلع الأسبوع الجاري، عبّر فيه عن "دهشته واستيائه" من الطريقة التي تم بها إخطارهم بانسحاب لامين من قائمة المنتخب. وبحسب الاتحاد، فإن برشلونة كان على علم مسبق بالحالة الصحية للاعب وبالبرنامج العلاجي المقرر أن يبدأه اعتبارًا من يوم الإثنين، وأنه كان من الممكن إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب في وقت أبكر.

في المقابل، ترى إدارة برشلونة أن الاتحاد لم يُظهر القدر الكافي من المرونة في استدعاء لاعبيه خلال الفترات الأخيرة، مستشهدة بحالة مارك بيرنال الذي تم استدعاؤه لمنتخبات الفئات السنية الأدنى رغم أنه لعب 21 دقيقة فقط بعد عودته من إصابة طويلة في الركبة استمرت أكثر من عام، بالإضافة إلى استدعاء لامين يامال نفسه للمنتخب الأول رغم معاناته من الالتهاب العاني (البيوبالجيا)، وهي إصابة مزعجة تتطلب راحة وعلاجًا متخصصًا.

ورغم التوتر، قام رئيس الاتحاد رافاييل لوزان بخطوة تهدئة مهمة، حيث اتصل باليد اليمنى للابورتا أليخاندرو إتشيفاريا في محاولة لفتح قناة تواصل جديدة. وتشير المصادر إلى أن لوزان يسعى للاجتماع بـ جوان لابورتا خلال الأيام المقبلة بهدف إنهاء الأزمة عند هذا الحد، ومنع وصولها إلى مرحلة تؤثر على علاقة المؤسستين خلال الأشهر المقبلة.