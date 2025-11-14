التوتر يتصاعد واجتماع قريب مع لابورتا.. لامين يامال يطالب برشلونة وإسبانيا بإنهاء مشكلته!

تتواصل تداعيات الأزمة التي نشبت بين نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن لامين يامال، بعد استبعاده من معسكر المنتخب الأخير قبل مواجهتي جورجيا وتركيا، إذ دخل الملف مرحلة أكثر حساسية عقب تدخل رئيس الاتحاد الإسباني رافاييل لوزان، الذي يستعد لعقد اجتماع مباشر مع رئيس برشلونة جوان لابورتا من أجل إنهاء الخلاف وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لامين يامال أعرب بوضوح عن رغبته في المشاركة في مباراة "الفيناليسيما" المقرر إقامتها يوم 27 مارس المقبل، كما أبدى أمله في أن يكون الطرفان — النادي والاتحاد — قد أنهيا هذا الخلاف تمامًا قبل حلول موعد المواجهة الكبيرة التي ينتظرها اللاعب بشغف كبير. وتؤكد المصادر أن لامين "يشعر وكأنه عالق في صراع لا علاقة له به"، إذ يصرّ على أن تركيزه الوحيد ينصب على التعافي من إصابته في أسرع وقت ممكن والاستعداد للموسم المصيري الذي ينتظره على المستويين المحلي والدولي.