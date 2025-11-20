بعد التقليل منه لصالح رونالدو .. طارق ذياب يُصالح سالم الدوسري بطريقته الخاصة

أثار المحلل التونسي، طارق ذياب، جدلًا واسعًا قبل نحو أسبوعين بتقليله من أداء وأرقام سالم الدوسري، نجم الهلال والمنتخب السعودي، بالمقارنة بينه وبين نجم النصر، كريستيانو رونالدو، على صعيد الأهداف، ولكنه عاد أمس وصالح اللاعب بطريقة خاصة. فماذا فعل؟
ماذا حدث؟
قارن المدافع التونسي المعتزل خلال تواجده في استوديو قنوات ثمانية بين مردود كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن الأول سجل ما يقرب من 83 هدفًا خلال موسمين ونصف، فيما احتاج الثاني إلى 15 عامًا ليصل لنفس العدد تقريبًا.
حديث ذياب صدم مقدم الاستوديو الذي لفت نظره إلى أن رونالدو ينشط في مركز المهاجم فيما الدوسري جناح، ولكن المحلل التونسي قلل من تأثير تلك المعلومة كثيرًا، بقوله ""ولو!، رونالدو كان جناحًا أيضًا، ليونيل ميسي جناح ويسجل الكثير من الأهداف"، وهو الذي أشعل ضده نيران الانتقادات خاصة من جمهور وإعلام الهلال.
ذياب يُصالح الدوسري
قنوات "ثمانية" نشرت مقطع فيديو سألت خلاله ذياب عن أفضل 5 لاعبي وسط في تاريخ السعودية، وقد اختارهم بالفعل وكان ضمنهم الدوسري، فيما يبدو أنه مصالحة للنجم السعودي بعد التقليل منه لصالح كريستيانو رونالدو.
ذياب اختار كلًا من فهد المصبيح وسعيد العويران وفؤاد أنور ونواف التمياط وأخيرًا سالم الدوسري.
المحلل التونسي أشاد باللاعبين الخمسة وقدراتهم الممتازة في وسط الملعب، وقد خص نجم الهلال بالقول "نقطة قوة سالم الدوسري هي ظهوره الممتاز في المباريات الكبيرة، هذا ما يُميزه عن نجوم آخرين".
أفضل 5 لاعبين في تاريخ السعودية
ذياب اختار كذلك أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية، وقد قال عن ذلك "ذلك أصعب سؤال، قد أختار لك 10 أو 15 أو 20، نظرًا لامتلاك الكرة السعودية لاعبين عظام وأجيالًا ممتازة".
أضاف "بطبيعة الحال أختار ماجد عبد الله، كذلك سامي الجابر صاحب الأهداف الكثيرة، يوسف الثنيان .. هو لاعب مصيبة! تخرج سعيد كلما شاهدته، ياسر القحطاني كذلك، فهو لاعب ممتاز وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وأخيرًا نواف التمياط الرائع كلاعب وكشخص".
مسيرة الدوسري مع المنتخب السعودي
بدأت مسيرة سالم الدوسري مع المنتخب السعودي عام 2014، وتحديدًا خلال مواجهة أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2014، والتي خسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين ليفشل في التأهل إلى كأس العالم.
ولعب الدوسري 100 مباراة مع الأخضر، منها 90 بشكل أساسي، وقد سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 5 أهداف، وكان اللاعب أساسيًا في تشكيل المنتخب السعودي خلال نهائيات كأس العالم 2018 و2022، وسجل خلالها 3 أهداف.
ولم يُتوج نجم الهلال مع منتخب السعودي بأي لقب، ويُعد الفوز على الأرجنتين في افتتاح مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022 هو النتيجة الأبرز في مسيرته مع الفريق.
موسم الدوسري في 2025-2026
لعب سالم الدوسري 9 مباريات فقط مع الهلال هذا الموسم، حيث أبعدته الإصابات عن 5 مباريات.
وقد نجح في إحراز 3 أهداف وصناعة 4 خلال تلك المباريات الـ9 تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي.
ويُواجه اللاعب صاحب الـ34 عامًا انتقادات لاذعة لأدائه وخاصة عدم قدرته الانسجام مع طريقة لعب الهلال الجديد تحت قيادة إنزاجي وتفاهمه مع الظهير الأيسر، الذي يلعب جناح وسط أحيانًا ضمن 3-5-2، ثيو هيرنانديز، والذي كان الفريق قد ضمه من ميلان بداية الموسم الجاري.
موسم الهلال في 2025-2026
أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.
وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.
لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.
الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.
وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.
واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.