"التعب في الرأس" - إرلينغ هالاند يرفض إلقاء اللوم على التعب في صعوباته أمام المرمى، بينما يحدد مهاجم مانشستر سيتي المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

أصدر هالاند تقييماً لاذعاً لأدائه الأخير، مؤكداً أنه "لا عذر" لضعف أدائه أمام المرمى منذ بداية العام. على الرغم من دوره البارز في فوز مانشستر سيتي على ليفربول في أنفيلد، رفض النجم النرويجي الإشارة إلى أن جدول المباريات المزدحم هو السبب وراء فترة الجفاف التي شهدت فشله في التسجيل من اللعب المفتوح في آخر ثماني مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان لاعب مانشستر سيتي رقم 9 هو المحرك وراء التحول المذهل في ميرسيسايد هذا الأسبوع. مع تأخر فريق بيب جوارديولا في النتيجة في وقت متأخر من المباراة، تحول هالاند إلى صانع الألعاب ليمرر الكرة إلى برناردو سيلفا الذي سجل هدف التعادل، قبل أن يحافظ على رباطة جأشه ويسجل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع ذلك، لم تحجب فرحة النتيجة عن هالاند تدهور مستواه. في حين أن رصيده من الأهداف لا يزال مرتفعًا، إلا أن مساهمته الإجمالية خلال يناير وأوائل فبراير قد أثارت الانتقادات. في تصريحاته بعد المباراة، كان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ينتقد نفسه بشكل واضح، معترفًا بأن أداءه قد انخفض عن المستوى الهائل الذي وضعه لنفسه عند وصوله إلى إنجلترا.

وقال هالاند للصحفيين: "يمكن القول إنني لم أسجل أهدافًا كافية منذ بداية هذا العام، وأعلم أنني بحاجة إلى التحسن". "أعلم أنني بحاجة إلى أن أكون أكثر حدة وأفضل في كل هذا، وهذا شيء يجب أن أعمل عليه. يجب أن أستمر لأن هذا ما يستحقه الجميع ويتوقعونه".