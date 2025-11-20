تقدم المغرب وتراجع السعودية .. إسبانيا تحتفظ بصدارة تصنيف فيفا بعد مباريات نوفمبر الدولية

حافظ المنتخب المغربي على صدارة المنتخبات العربية والإفريقية في تصنيف فيفا، وقد عززها بالتقدم إلى المركز الـ11 بدلًا من الـ12، فيما تراجع المنتخب السعودي مركزين ليُصبح في المركز الـ60.

وجاء المنتخب المصري في المركز الـ34 بعد تراجعه لمركزين، وهو ما يُبقيه ثانيًا في ترتيب المنتخبات العربية، فيما حافظت الجزائر على المركز الـ35 وتقدمت تونس 3 مراكز لتُصبح في المرتبة الـ40.

وحقق المنتخب اليمني قفزة كبيرة بالتقدم 4 مراكز كاملة، ليحتل المرتبة الـ148، فيما حلّت قطر في المركز الـ51، وتراجع العراق مركزًا واحدًا إلى المركز الـ58.