أعمال "التصفية" تتواصل في الأهلي .. قرار غامض من إدارة جورلي وكونجيرتون يزيد إحباط الجماهير!

صفقة النصر الجديدة تفوق 3 لاعبين من الأهلي..

كشف الإعلامي الرياضي أحمد اللوقان، عن قرار غريب من قِبل الإدارة التنفيذية بشركة النادي الأهلي، في ظل الجدل الدائر حول الرئيس التنفيذي رون جورلي، والمدير الرياضي لي كونجيرتون، وكذلك رئيس المؤسسة غير الربحية، خالد العيسى.

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وشنت جماهير الأهلي، هجومًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل عدم تدعيم فريق الكرة بالصفقات المطلوبة، والتي نتج عنها تذبذب نتائج الراقي، رغم تألق الفريق في الفترة الأخيرة، ناهيك عن عدد من القرارات المثيرة للجدل، والتي دفعت الجماهير لمطالبة الإدارة الإنجليزية بالرحيل.