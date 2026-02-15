Getty/GOAL
التزم بعملك اليومي، روبن! مايا جاما تشارك أعمال دياس الفنية بعد أن قدم نجم مانشستر سيتي هدايا عيد الحب لمقدمة برنامج Love Island
بيكاسو؟ جاما ودياس يختبران مهاراتهما الفنية
جاما، التي كانت تقود أحدث سلسلة من Love Island All-Stars ولكنها لا تزال تجد الوقت للعودة إلى المملكة المتحدة، كانت فخورة برسوماتها. لم تكن معجبة بجهود دياس.
قد يكون لاعب وسط المدينة قد أتقن فنه الخاص، بصفته لاعبًا دوليًا متميزًا في أوساط كرة القدم وحاصلًا على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكنه بالتأكيد أكثر مهارة بقدميه منه بيديه.
صورة دياس، التي كان من المفترض أن تشبهها، على الأقل أضفت ابتسامة على وجه جاما. وجدت جهوده مضحكة، حيث أطلق الاثنان على نفسيهما لقب فنانين "بيكاسو" في طور التكوين. لا يبدو أن أيًا منهما سيسير في هذا الطريق.
هدايا عيد الحب: دياس يقدم هدية لشريكته جاما
استمتع جاما ودياس بتناول عشاء فاخر بعد أن وجدا وقتًا في جدوليهما المزدحمين. عاد الأول إلى المملكة المتحدة، بينما كان الثاني يشارك في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي، حيث شغل مقعدًا على مقاعد البدلاء في مباراة الدور الرابع ضد جاره سالفورد سيتي.
لم يكن بيب جوارديولا بحاجة إلى استدعاء دياس، حيث فاز سيتي بسهولة 2-0 على منافسه من الدرجة الثانية. كان دياس بديلاً لم يشارك في المباراة، بينما كان جاما من بين الحاضرين في ملعب إتيهاد.
كانت قد تلقت مفاجآت عيد الحب من حبيبها قبل توجهها إلى إيستلاندز. استقبلتها باقة عملاقة من 100 وردة حمراء عند عودتها إلى مانشستر. كما تلقت هدية فاخرة من شانيل.
كانت جاما تخطط للاستمتاع بأجواء عيد الحب بالتوجه إلى ملعب إيتهاد مرتدية ملابس حمراء، لكنها سرعان ما أدركت خطأها، نظراً لأن منافسه اللدود مانشستر يونايتد يلعب بهذا اللون.
وكتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن هدية الزهور التي تلقتها من دياس: "لقد ذهب إلى العمل بالفعل وسأذهب أنا بعد قليل، لكنني كنت أفكر في ارتداء ملابس حمراء حتى تذكرت أن اللون الأزرق هو اللون السائد هناك! قد لا يكون ذلك مقبولاً!"
وقت عصيب لـ دياس و جاما بعد الاستراحة
مر دياس وجاما بفترة عصيبة مؤخرًا، حيث تعرض قصرهما في شيشاير للسطو. ويُزعم أن اللصوص هربوا بأغراض شخصية تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني. ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية حول ما حدث ومن المسؤول عن ذلك.
انضم جاما إلى دياس في شمال غرب البلاد بعد أن ودّع لندن. وهما يضعان جذورهما معًا بعد أن صنعا الكثير من الذكريات السعيدة خلال عطلاتهما المشمسة.
دياس يسعى لتحقيق المجد مع مانشستر سيتي قبل انطلاق كأس العالم
دياس، الذي سيشارك في كأس العالم هذا الصيف إلى جانب زميله الشهير كريستيانو رونالدو، من المقرر أن يعود إلى الملاعب مع مانشستر سيتي في 21 فبراير عندما يستضيف الفريق نيوكاسل. وسيخوض فريق جوارديولا تلك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط عن المتصدر أرسنال.
