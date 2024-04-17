فيديو | التاريخ لا ينسى يا تشافي .. كارثة بوساكا تفضح نفاق مدرب برشلونة أمام باريس!

تباين واضح في رد فعل المدرب الكتالوني

ثورة هائلة قام بها المدرب تشافي هيرنانديز، أمس، الثلاثاء، بعد خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة دخل اللقاء وهو صاحب الحظوظ الأقوى في التأهل، بعد فوزه 3/2 على الفريق الفرنسي بملعب حديقة الأمراء، ولكن لويس إنريكي ورجاله قاموا بتفعيل الريمونتادا على حساب أصحابها بالفوز 4/1.

كل شيء كان يسير على ما يُرام للفريق الكتالوني، حيث تقدم بهدف مُبكر سجله رافينيا، ولكن لقطة طرد رونالد أراوخو تسببت في تغيير كل شيء وتسجيل باريس لرباعية أحرز منها كيليان مبابي هدفين، مقابل هدف لكل من فيتينيا وعثمان ديمبيلي.

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وبدلًا من تحمل المسؤولية الكاملة على الانهيار بعد طرد أراوخو، قرر تشافي فعل أسوأ شيء ممكن، وهو توجيه أصابع الاتهام نحو الحكم إستفان كوفاكس بأنه السبب وراء هذه الهزيمة، ولكن هناك واقعة سابقة تثبت لنا أن تشافي المدرب ليس هو تشافي اللاعب أبدًا!