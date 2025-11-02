Getty Images Sport
"هذا ما لا يجب نسيانه".. كومباني يكشف سر "المداورة" الضخمة في بايرن ميونخ قبل موقعة باريس!
ماذا حدث؟
مقارنة بالنجاح في مباراة الكأس في كولونيا (4-1)، أجرى المدرب البلجيكي تغييرًا على تشكيلته الأساسية في سبعة مراكز.
وعند سؤاله عما إذا كانت هذه التغييرات كثيرة جدًا، دافع كومباني عن نفسه قائلاً: "ما لا يجب نسيانه بخصوص التغييرات هو: أن جميع اللاعبين قد لعبوا. لا يوجد لاعب واحد في الفريق لم يكن في التشكيلة الأساسية خلال الأيام السبعة الماضية. باستثناء لينارت كارل - لكنه سجل هدفين. هذا ما لا يجب نسيانه".
إلى جانب الشاب كارل، انضم أيضًا مين جاي كيم، رافائيل جيريرو، توم بيشوف، ليون جوريتسكا، ونيكولاس جاكسون حديثًا إلى الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، عاد الحارس الأساسي مانويل نوير، الذي غاب عن مباراة كأس ألمانيا بسبب الإيقاف، إلى حراسة المرمى بدلاً من يوناس أوربيج.
بجانب حارس المرمى، اضطر أيضًا جوسيب ستانيسيتش، دايوت أوباميكانو، ألكسندر بافلوفيتش، بالإضافة إلى النجوم الهجوميين الكبار لويس دياز، مايكل أوليز، وهاري كين، للجلوس على دكة البدلاء في البداية. بلغت القيمة السوقية للاعبين البدلاء عند بدء المباراة 455 مليون يورو.
ماذا قال كومباني؟
ردًا على سؤال حول سبب إجرائه هذا العدد الكبير من التغييرات، كان كومباني واضحًا في مقابلة مع "سكاي": "لأنه كان من الواضح أنهم لا يستطيعون جميعًا اللعب 90 دقيقة مرة أخرى. لذا، أفضل أن يدخلوا (كبدلاء) ويكون لهم تأثير اعتبارًا من الشوط الثاني، حتى نكون أقوياء في النهاية".
بالنسبة للمدرب، من الطبيعي تمامًا منح أفضل اللاعبين استراحة أيضًا: "هذا جزء من موسم كهذا، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين".
كما أن كومباني لا يعتقد بحدوث انخفاض في الجودة بسبب التغييرات الكثيرة: "نريد أن نثبت العكس".
ماذا بعد؟
التكهنات حول ما إذا كان كومباني قد وضع مباراة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في اعتباره عند اختيار تشكيلته الأساسية، أكدها (بنفسه) بشكل غامض: "إنها ببساطة الروزنامة. قبل ستة أسابيع، عندما حصلت على الجدول، كان من الواضح أن هذه المباراة يمكن أن تكون خطيرة من حيث الإجهاد. ليس الأمر أننا نريد إراحة لاعبينا، ولكن علينا أن نقرر متى يكون لديهم التأثير الأكبر بالنسبة لنا".
بعد المواجهتين ضد ليفركوزن وباريس سان جيرمان، تنتظر الفريق مباراة خارج الديار ضد يونيون برلين يوم السبت المقبل. بعد ذلك، تليها فترة توقف دولي ثم المباراة الرسمية التالية ضد نادي فرايبورج في 22 نوفمبر.
