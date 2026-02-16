Goal.com
Brits Abroad

البريطانيون في الخارج: ترينت ألكسندر-أرنولد يثبت أخيرًا قيمته لريال مدريد، وهاري كين يصل إلى 500 هدف في مسيرته، وجاريل كوانسا يقود باير ليفركوزن إلى فوز كبير

تسلط GOAL الضوء على اللاعبين البريطانيين الذين يكسبون رزقهم بعيدًا عن وطنهم، حيث يقرر العديد من النجوم مغادرة مناطق راحتهم بحثًا عن حياة كروية أفضل في أماكن أخرى. لا تزال الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أكثر الدوريات إثارة في العالم، ويمكن أن يكون الدوري الإنجليزي الثاني رائعًا للتطور، ولكن هناك المزيد من الخيارات المتاحة.

من غير المرجح أن نرى جود بيلينغهام على أرض الملعب مرة أخرى خلال الشهرين المقبلين بعد تعرضه لإصابة، في حين تم سحب سكوت ماكتوميناي من خط هجوم نابولي هذا الأسبوع بعد أن واصل اللعب رغم إصابته مؤخرًا في وتره. ومع ذلك، كان هناك الكثير من اللاعبين البريطانيين الآخرين الذين تصدروا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

كل يوم اثنين من هذا الموسم، يقدم لكم GOAL آخر أخبار النجوم البريطانيين في الخارج، وماذا يفعلون، ومن يصل إلى أعلى المستويات ومن يحتاج إلى العودة إلى الوطن. لنبدأ...

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مدريد أصبحت "محظوظة" بوجود ترينت

    كان موسم ترينت ألكسندر-أرنولد الأول مع ريال مدريد مخيباً للآمال حتى الآن. تعرض الظهير الأيمن السابق لليفربول لإصابتين عضليتين مختلفتين، مما أدى إلى غيابه عن 21 مباراة، بينما شارك في 18 مباراة فقط مع الفريق الملكي، بما في ذلك كأس العالم للأندية الصيف الماضي، والتي كانت تقنياً جزءاً من الموسم الماضي.

    ببطء ولكن بثبات، يعمل ألكسندر-أرنولد على استعادة عافيته بالكامل. بعد عودته من مقاعد البدلاء في الفوز 2-0 على فالنسيا الأسبوع الماضي، شارك لأول مرة منذ ديسمبر في الفوز 4-1 على ريال سوسيداد يوم السبت.

    سجل ريال مدريد الهدف الأول بعد خمس دقائق بفضل لعب ألكسندر-أرنولد الكلاسيكي، الذي أرسل تمريرة رائعة حول خط دفاع ريال سوسيداد إلى المهاجم غونزالو غارسيا، الذي حول الكرة برفق إلى الزاوية البعيدة. حظي اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بتصفيق حار على جهوده عندما تم استبداله في الدقيقة 60.

    وقال المدرب ألفارو أربيلوا للصحافة: "لن نكتشف أي شيء جديد عن ترينت. كانت مفاجأة سارة أن نرى كيف يفهم اللعبة وكيف يرى المساحات. هذه الأمور مهمة جدًا للمدرب، أن يكون لديه لاعبون يفهمون ما نريد. ليس فقط التمرير لتشغيل الفريق، بل كل ما نريده منه.

    "من خلال العمل معه، يبدو لي أنه شاب ذكي للغاية، يفهم اللعبة جيدًا، ويدرك بسرعة ما نريده منه. إنه ليس الظهير النموذجي الذي يبقى دائمًا في الجناح، بل يمكنه أيضًا اللعب في الوسط. نريد لاعبين قادرين على تبادل المراكز. نحن محظوظون لوجود لاعب مثله".

    في هذه الأثناء، شاهد بيلينغهام المباراة من المدرجات برفقة شريكته أشلين كاسترو، في موعد خاص بمناسبة عيد الحب. لأنه لا شيء يعبر عن "أحبك" مثل تشجيع زملائك.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    كين يطارد رقم ليفاندوفسكي القياسي

    تسجيل الأهداف ليس بالأمر الجديد على هاري كين. فقد سجل حتى الآن 500 هدف - 280 مع توتنهام، و126 مع بايرن ميونيخ، وتسعة مع ميلوال، وخمسة مع ليتون أورينت، واثنين مع ليستر سيتي، و78 مع المنتخب الإنجليزي.

    سجل كين هدفين في فوز بايرن 3-0 على فيردر بريمن يوم السبت ليصل إلى 500 هدف في مسيرته، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب إنجليزي من قبل في كرة القدم الاحترافية.

    وقال كين في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بالنسبة لي شخصياً، أنا فخور حقاً بتحقيق 500 هدف في مسيرتي". "كل هذه الإنجازات هي شيء أفخر به حقاً. أحاول استيعابها وأحاول تقديرها. شكراً جزيلاً لجميع زملائي في الفريق على مر السنين، وجميع المدربين، وجميع الموظفين الذين ساعدوني في تحقيق ذلك".

    من بين 500 هدف سجلها كين في مسيرته، سجل 26 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، مما يعني أنه يحتاج إلى 15 هدفًا في آخر 12 مباراة من الموسم ليتعادل مع الرقم القياسي في المسابقة البالغ 41 هدفًا الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي.

    "كل شيء ممكن!" قال كين لـ Sky Sports Deutschland عندما سُئل عن تحقيق هذا الرقم. "بالطبع، لا يزال هناك طريق طويل أمامنا وهذا رقم قياسي مذهل. أنا في حالة جيدة وسعيد لأنني سجلت هدفًا مرة أخرى اليوم وساعدت الفريق."

    لم يكن مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني متأثرًا جدًا في البداية عندما سُئل عن الرقم القياسي في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، لكنه في النهاية رأى الجانب المضحك من عقليته الثابتة.

    "أعتقد أن لقب الدوري أكثر أهمية بالنسبة له من الرقم القياسي. لكن ربما أكون مخطئًا لأنني كنت مدافعًا وليس مهاجمًا!" قال البلجيكي ضاحكًا. "إنه هاري كين، لقد سجل أهدافًا وسيظل يسجلها دائمًا."

  • Jarell Quansah Bayer Leverkusen 2025-26Getty Images

    كوانسا على الهدف

    بعيدًا عن الأضواء الساطعة للدوري الإنجليزي الممتاز، يستمتع جاريل كوانسا بهدوء بموسمه الأول الرائع في الخارج مع باير ليفركوزن، خاصة بالنظر إلى الظروف المحيطة. بعد أن وقع عقده مع المدرب السابق لمانشستر يونايتد إريك تين هاج، غرق عام كوانسا في حالة من عدم اليقين عندما تم طرد الهولندي بشكل قاسي بعد مباراتين فقط من بداية الدوري الألماني، ليحل محله المدرب السابق للدنمارك كاسبر هجولماند.

    من المفهوم أن هذا الموسم كان موسم انتقالي لفريق ليفركوزن، الذي ودّع مدربه الفائز باللقب شابي ألونسو ونجمه فلوريان فيرتز خلال الصيف. لكن كوانساه لا يزال يقدم أداءً جيدًا، حيث شارك في 29 مباراة في جميع المسابقات. يوم السبت، سجل هدفه الثالث للنادي.

    كسر كوانسا التعادل ليقوي ليفركوزن آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه 4-0 على أرضه على سانت باولي. في التمريرة الثانية بعد ركلة ركنية، ظهر المدافع السابق لليفربول ليحول عرضية إرنست بوكو برأسه إلى الشباك.

    وقال كوانسا لقنوات نادي ليفركوزن: "إنه شعور رائع أن أساهم في هذا الفوز هجومياً أيضاً. كنا بحاجة إلى السيطرة على المباراة بهذه الطريقة اليوم. كان أداءً جيداً، والآن لدينا 10 مباريات متتالية ونريد الفوز بأكبر عدد ممكن منها".

    كما أشار كوانسا إلى أن التغييرات العديدة التي شهدها هذا الموسم أعاقت تقدم ليفركوزن. وأضاف: "أشعر أن الناس ينسون ذلك أحيانًا. لهذا السبب أحترم جميع اللاعبين الذين لا يلعبون كل أسبوع، لكنهم يقدمون أداءً رائعًا عندما يحتاجهم الفريق".

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    لوفتوس-تشيك يسجل مرة أخرى

    أصبح هذا أمراً معتاداً، أليس كذلك يا روبن لوفتوس-تشيك؟ لقد سجل ثلاثة أهداف فقط طوال الموسم مع ميلان، لكن اثنين منها جاءا في آخر مباراتين.

    بعد أن سجل الهدف الأول في الفوز المثير 3-0 على بولونيا، كان لوفتوس-تشيك مرة أخرى هو من كسر التعادل عندما فاز الروسونيري 2-1 على بيزا. بدأ المباراة في دور المهاجم الخفي خلف زميله السابق في تشيلسي كريستوفر نكونكو، ثم تسلل إلى منطقة الجزاء ليحول عرضية زاكاري أتيكام إلى هدف.

    جاءت اللحظة الحاسمة في وقت متأخر من المباراة، عندما سجل لوكا مودريتش هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وطرد أدريان رابيو في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن بدا أن فيليبي لويولا قد أنقذ نقطة للفريق المضيف. وفي حديثه إلى DAZN بعد المباراة، اعترف لوفتوس-تشيك، الذي حسّن بشكل كبير فرصه في الانضمام إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم في الأسابيع الأخيرة، أن المدرب ماسيميليانو أليجري كان يحثه على التوغل أكثر في منطقة الجزاء وجعل نفسه أكثر إزعاجًا في الثلث الأخير من الملعب.

    وقال: "لم يكن هناك مساحة كبيرة بين الخطوط، وكان بيزا متماسكًا للغاية، وكان من الصعب اللعب". "عندما كانت الكرة في الجانب، أعتقد أنكم سمعتم [أليجري] وهو يقول ادخل منطقة الجزاء، هاجم منطقة الجزاء. أرسل زاك تمريرة عرضية رائعة، واستطعت الوصول إليها، لذا أنا سعيد للغاية".

    يظل ميلان في المركز الثاني في الدوري الإيطالي، وعلى الرغم من أنه يتأخر بثماني نقاط عن المتصدر إنتر، إلا أن رجال أليجري لديهم مباراة مؤجلة على منافسيهم.

    وقال لوفتوس-تشيك عن سباق اللقب: "أعتقد أن أهم شيء هو التركيز على أنفسنا. المباريات صعبة للغاية بحيث لا يمكننا التطلع إلى المستقبل، علينا أن نخوض كل مباراة على حدة، كما ترون، فجميع المباريات صعبة للغاية. إذا صرفنا انتباهنا عن أهدافنا وعن الفرق الأخرى، فقد يكون ذلك ضارًا. سنرى أين سنكون".

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    مرسيليا بقيادة غرينوود ونوانيري تغرق في أزمة جديدة

    عادة ما يكون مرسيليا على بعد مباراة واحدة فقط من الانهيار كفريق وكنادٍ ومؤسسة. بعد خسارته 5-0 أمام باريس سان جيرمان في مباراة "الكلاسيكو" الأسبوع الماضي، غادر المدرب روبرتو دي زيربي نادي مرسيليا، منهياً بذلك فترة ولايته الدرامية التي استمرت عامين ونصف.

    قبل مباراة السبت مع نادي ستراسبورغ الشقيق لتشيلسي - الذي يديره غاري أونيل ويضم بن تشيلويل في التشكيلة الأساسية - أخلى مشجعو مرسيليا مقاعدهم لتصبح المدرجات خالية تمامًا، باستثناء لافتات موجهة إلى مجلس إدارة النادي. "المدرجات خالية احتجاجًا. على نادٍ يدمر نفسه. كل مشاريعكم تحترق خلال هذه السنوات الضائعة"، كما كتبوا.

    تحت قيادة المدير الفني المؤقت جاك أباردونادو، تقدم مرسيليا بهدفين، سجل أولهما ماسون غرينوود. ثم، كما هو معتاد في مرسيليا، انهار كل شيء.

    سجل سيباستيان ناناسي هدفًا لستراسبورغ في منتصف الشوط الثاني، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ارتكب المدافع السابق لتشيلسي ووست هام إيميرسون بالميري ركلة جزاء. بعد تأخير دام ثلاث دقائق، تقدم خواكين بانيشيلي وسجل الهدف ليحصل ستراسبورغ على نقطة.

    سيصاب مشجعو أرسنال بخيبة أمل عندما يعلمون أن إيثان نوانيري، الذي لا تسير إعارته وفقًا للخطة الموضوعة، لم يشارك في المباراة، ويضطر إلى محاولة التركيز في بيئة بعيدة عن المثالية. ذكرت صحيفة La Provence أن المشجعين حاولوا اقتحام الجناح الرئاسي في ملعب فيلودروم مع تصاعد التوترات، قبل أن يستقيل المدير الرياضي مهدي بنعطية يوم الأحد. لا توجد لحظة مملة في مرسيليا.

  • RCD Espanyol de Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    دولان حرم من لحظة الفوز بقسوة

    يسعى إسبانيول، الشقيق الصغير لغريمه برشلونة، إلى العودة إلى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ 2020، حيث يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني بعد 24 جولة. وقد شارك اللاعب تيريس دولان، الذي انضم إلى الفريق في الصيف قادمًا من نادي بلاكبيرن روفرز في الدوري الإنجليزي، في 23 مباراة، منها 17 مباراة كلاعب أساسي.

    وقد تألق الجناح المراوغ في إسبانيا، على الرغم من أنه دخل عطلة نهاية الأسبوع دون أن يسجل أي هدف في الدوري الإسباني، لكن ذلك تغير في المباراة ضد سيلتا فيغو، الذي يطمح هو الآخر إلى المشاركة في البطولات الأوروبية. مع تعادل النتيجة 1-1 قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، انطلق دولان بسرعة إلى داخل الملعب واستغل تمريرة رامون تيراتس ليحرز الهدف. وبكل سعادة، احتفل دولان باحتفال بهلواني، معتقدًا أن هدفه الأول مع إسبانيول سيكون هدف الفوز في وقت متأخر في مباراة مهمة في الموسم.

    لكن الأمر لم يكن كذلك. بعد ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، تسلل بورخا إغليسياس خلف دفاع أصحاب الأرض وسجل من مسافة قريبة بعد أن فاجأ بابلو دوران إسبانيول بتمريرة خلفية نحو المرمى، مما يعني أن النقاط تم تقاسمها في ملعب RCDE.

    كتب دولان على إنستغرام: "من المحبط ألا نحصل على النقاط الثلاث، لكنني سعيد جدًا بتسجيل أول هدف لي مع هذا النادي المميز، وآمل أن يتبعه المزيد من الأهداف". "شكرًا لكم على الدعم الرائع".

