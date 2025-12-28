فيديو | البرد القارس أجبره على تصرف غريب.. حارس تركي يلجأ للشاي وسط المباراة!

حقق نادي أرضروم سبور فوزاً استراتيجياً ثميناً على ضيفه ومنافسه المباشر تشوروم بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الدرجة الثانية التركي.

يدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للاعب بنهور كيسير الذي سجل هدف الحسم الوحيد في الدقيقة 52 على ملعب كاظم كارابيكير.

بهذه النتيجة، تجاوز أرضروم سبور خصمه، رافعاً رصيده إلى 33 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، مشعلاً صراع الصعود ومضيقاً الخناق على إيروكسبور الثالث (34 نقطة).

في المقابل، تكبد تشوروم خسارة مؤلمة جمدت رصيده عند 32 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب.