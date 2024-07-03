البرازيل وكولومبيا | كفى "صياحًا" يا فينيسيوس والعب كرة القدم.. مبابي "رحمة" لجماهير ريال مدريد!

نجم السيليساو لم يأت المباراة!

خرج منتخب البرازيل خاسرًا بكل تأكيد من مواجهة كولومبيا التي انتهت بالتعادل (1-1) فجر اليوم الأربعاء على ملعب ليفيس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، في ختام مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024.

وفشل منتخب السيليساو في خطف صدارة المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط من فوز وتعادلين، بينما تمسك بها منتخب كولومبيا، برصيد 7 نقاط.

واكتفى المنتخب البرازيلي بالصعود كوصيف للمجموعة، ليضرب موعدًا ناريًا في ربع النهائي مع منتخب أوروجواي القوي، الذي تأهل بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثالثة.