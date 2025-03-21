البرازيل ضد كولومبيا | بسيناريو +100 .. معركة فينيسيوس ورافينيا الذهبية تؤمن طريق السيلساو نحو المونديال

انتصار مثالي لراقصي السامبا قبل لقاء الأرجنتين

بسيناريو مثير، استطاع فينيسيوس جونيور أن يصحح مسار منتخب البرازيل في تصفيات المونديال، من خلال انتزاع فوز قاتل على حساب كولومبيا، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا!

وتغلب منتخب السيلساو على كولومبيا، فجر اليوم الجمعة بنتيجة (2-1)، على ملعب ستاد جارينشا الوطني، ضمن منافسات الجولة 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

البرازيل تقدمت بهدف مبكر من ركلة جزاء نفذها بنجاح نجم برشلونة رافينيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يرد لويس دياز بهدف التعادل للضيوف من تسديدة رائعة قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق.

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وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، منح فينيسيوس النقاط ال3 للمنتخب البرازيلي، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وترصد النسخة العربية لـ"GOAL" أبرز ملامح موقعة البرازيل وكولومبيا في تصفيات المونديال، خلال السطور التالية..